二手成交：旺角銀主盤呎價僅六千三拍出

銀主積極出貨，昨日拍賣場售出的5項細價住宅，有4個為銀主盤；其中旺角昌記大樓高層戶，僅以呎價約6,355元拍出，單位約10年帳面貶值約10%。

昨有逾70人出席忠誠拍賣會，期間拍出上述高層B室，實用面積約609方呎，設有電梯，開價330萬元，獲3組客競逐下，搶高約17.3%，以387萬元售出。資料顯示，原業主於2014年以430萬元購入單位。

其餘3個銀主單位，包括觀塘雲漢大樓中層A（前座）I室，實用面積約280方呎，大廈不設電梯，被搶高約22.3%，僅137萬元拍出，呎價約4,893元。

粉嶺住宅售217萬貶38% 粉嶺建豐樓低層A室連平台戶，售價217萬元，呎價約5,035元，約9年帳貶約38.9%。將軍澳居屋康盛花園2座高層三房戶，已補價自由市場以388萬元成交，呎價約6,554元。

同場售出紅磡富運大廈中層B7室移民業主盤，獲7客競投，終以214萬元售出，較開價高約44.6%，呎價約10,808元，原業主持貨約4年半帳蝕121萬元，貶幅約36.1%。

此外，元朗單日錄兩宗銀主盤成交。中原王勤學稱，錦田北PARK YOHO Milano第32A座低層F室開放式戶，售價245萬元，呎價約10,515元，較日前同類成交價低約13%，約3年半帳貶約46.5%。映御1座中層C室，減至376萬元沽，約9年帳面跌價約8.5%。