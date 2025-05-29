投資客止蝕連環出貨

不足兩月掟6伙迷你戶 9年半輸逾千萬 樓市去向未明朗，有重磅投資客不惜壯士斷臂，蝕讓盡沽收租迷你戶。該名收租客於不足兩個月連環售出6伙尖沙咀同類單位，成交總額約1,905萬元，整批物業均約9年半前一手購入，現帳面損失約1,117萬元，跌價多達37%。

市場消息透露，上述投資者上月起分批沽出旗下尖沙咀AVA 62及匯萃收租單位。其中，AVA 62售出的4伙高層單位，實用面積約200至206方呎，成交價約300萬至302萬元，呎價約14,563至約15,000元。

據了解，上述單位於2015年12月向發展商購入，現貶值約166.7萬至193萬元，跌價約35.7至39.1%，當中跌幅最大的高層B室，料同為項目蝕幅最大。

紀惠放赤柱樓 意向價5.2億 該名原業主亦沽出兩伙匯萃單位，包括中層A室，本月以353萬元易手，約9年半貶值約210.2萬元或約37.3%，料屬全盤最大貶幅。另一伙中層B室則以約350萬元售出，創項目歷來新低價，較購入價勁跌約34.7%。

港島收租業主棄守。該行周世康指，灣仔樂滿大廈高層B室，以720萬元連租約沽，呎價約17,184元，原業主持貨約8年，帳面蝕140萬元。

此外，紀惠集團繼續放售手頭物業，其持有的南區赤柱灘道8號醇廬，以意向價5.2億元放售，以可重建樓面計算，樓面呎價逾2.6萬元。第一太平戴維斯指，項目現為3幢3層高低密度住宅，共有9個單位及設有10個車位。

嘉湖兩房賣408萬 跌25% 業主都願蝕賣加快沽貨。利嘉閣蕭啟諾表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居5座高層E室兩房戶，實用面積約448方呎，區內投資客以408萬元購入，呎價約9,107元。原業主持貨約3年，帳蝕137萬元，貶值約25.1%。

中原葉津榮指，屯門邁亞美海灣2座高層C室，實用面積約442方呎，本月才放盤，即減價至438.7萬元成交，呎價約9,925元，原業主持貨約6年帳蝕121.3萬元。該行胡耀祖稱，馬鞍山泓碧3座中層H室兩房戶，以580萬元沽，呎價約12,008元，約6年帳貶約24.7%。

部分業主持貨10年都要損手。中原曹嘉華表示，東涌東環5A座高層9室，2月叫價580萬元，終以550萬元售出，呎價約11,411元，原業主於2015年2月一手買入，帳蝕46.39萬元。

迷你單位蝕讓成交詳情