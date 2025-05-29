●全球最大資產管理公司之一的貝萊德旗下iShares Bitcoin Trust，截至周一管理超過62.1萬枚比特幣，價值約645億美元（約5,031億港元），佔比特幣總供應量2,100萬枚約2.96%，僅次於比特幣的匿名創造者中本聰，並超越了美股Strategy（58.02萬枚）和加密幣交易所幣安（53.44萬枚）。