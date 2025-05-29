簡訊一覽
●李嘉誠基金會於5月22日及23日在場內增持長實集團(01113)40萬股及5.9萬股，每股均價分別為32.47及32.25元，估計兩者涉資合共約1,500萬元，持股量由10.81%增至10.82%。
●凱萊英(06821)於周二被施羅德於場內增持16.86萬股，每股均價約68.14元，H股持股量由20.75%增至21.36%。
●網易雲音樂(09899)於周一被新加坡政府投資公司（GIC）於場內減持26.91萬股，每股均價約218.37元，持股量由5.02%降至4.89%。
●評級機構穆迪宣布，因應日前將香港評級展望升至「穩定」，相應亦將港鐵公司(00066)的評級展望由「負面」上調至「穩定」，同時確認其「Aa3」發行人及高級無抵押評級、「（P）Aa3」高級無抵押中期票據評級及高級無抵押儲架發行評級，以及「（P）P-1」其他短期評級，並預期港鐵的經營和財務表現在未來12至18個月將保持穩定，且其對香港的戰略重要性將維持不變。
●友邦保險(01299)宣布，建議委任畢馬威接替羅兵咸，成為公司2026年度的外聘核數師。
●地平線機器人(09660)旗下地瓜機器人宣布完成一億美元A輪融資，本輪融資由高瓴資本、五源資本等投資機構共同參投。地瓜機器人將在6月正式發售面向具身智能機械人的RDK S100機械人開發套件。
●全球最大資產管理公司之一的貝萊德旗下iShares Bitcoin Trust，截至周一管理超過62.1萬枚比特幣，價值約645億美元（約5,031億港元），佔比特幣總供應量2,100萬枚約2.96%，僅次於比特幣的匿名創造者中本聰，並超越了美股Strategy（58.02萬枚）和加密幣交易所幣安（53.44萬枚）。
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