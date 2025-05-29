比亞迪巴西涉勞役工人遭起訴索償

山東經銷商盲目擴張出事 要留意，在內地車企近年頻頻轉戰「出海」，引起勞資糾紛之際，車企之間爆減價戰亦令4S店（即汽車銷售、維修、配件和資訊服務門市）生存備受考驗。上月，比亞迪的山東區域經銷商濟南乾城傳出資金鏈斷裂問題，多名車主在網上發聲稱，購買的預付費服務包因門市關閉而無法使用。據指濟南乾城也直斥當地銀行融資政策保守，令其取得融資更為困難。

比亞迪回應事件，指網傳訊息不屬實，又稱該經銷商集團由於盲目極速擴張並加槓桿營運，導致資金鏈出現問題；強調公司對該經銷商也在進行紓困支持，協助該經銷商集團妥善處理其客戶及員工的相關問題。比亞迪股價昨日連跌第3日，收報407元，跌2.67%。

日產擬發債賣產籌543億 另邊廂，日本日產汽車（Nissan）自和本田（Honda）合併談判取消後，繼續籌集資金營運。據報日產擬發債及出售資產等，集資逾一萬億日圓（約543億港元），應付日常營運。集團亦尋求由英國出口融資署作擔保，取得一筆10億英鎊（約105.7億港元）的銀團貸款。