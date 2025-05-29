新西蘭減息0.25厘 紐元逼0.6算

新西蘭央行昨宣布，減息0.25厘，至3.25厘，這是該央行自去年8月以來第6次減息，累計減息幅度達2.25厘。消息公布後，新西蘭元兌美元匯率昨曾由0.593攀升至0.5978，其後企在0.5958。

該央行在政策聲明中明確指出，當前2.5%的通脹率完全處於1至3%的目標區間內，為貨幣政策調整提供充足空間。該央行特別點明，「美國貿易政策的急劇轉變」是本次加大寬鬆力度的關鍵原因，事關新西蘭作為高度依賴出口的國家，其經濟前景與全球貿易環境息息相關，並警告美國關稅政策可能導致亞洲地區對新西蘭產品的需求下降，進而拖累國內經濟增長。

不過，是次減息並非全票通過，5名委員中有一人主張維持息率不變。外媒引述ASB銀行首席經濟學家Nick Tuffley認為，這種分歧不必過度解讀，因為貿易政策的影響尚不明朗。

台首季GDP增速上修至5.48% 據該央行最新預測，到今年第四季度，官方隔夜拆款利率可能降至2.92厘，明年第一季度進一步降至2.85厘，整體預期較2月份更為寬鬆，暗示未來可能還有減息空間。市場普遍預期，今年至少還會減息一次。

此外，台灣今年首季本地生產總值（GDP）增長由初值5.37%向上修訂至5.48%；印度工業生產增幅由3月修訂後的3.9%，放緩至4月的2.7%，高於市場預期的1%升幅。