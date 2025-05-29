英偉達傳AI電腦問題解決 交付量料升

美國人工智能（AI）概念龍頭股、無廠晶片公司英偉達（Nvidia）在發布季度業績前，傳出好消息。外媒報道指，英偉達的AI超級電腦系統GB200已經解決一系列技術問題，意味着負責組裝GB200的代工廠商如鴻海、戴爾（Dell）等都將能夠大幅提升產量，未來一段時間GB200的交付量料將會全速攀升，意味着其業務收入增長有望提速。

GB200是英偉達研發的數據中心伺服器超級電腦，其集成了36顆中央處理器（CPU）晶片，以及72顆Blackwell圖像處理器（GPU）晶片，並通過英偉達的NVLink系統連接。GB200是英偉達最受歡迎的數據中心產品，長期處於供不應求的狀態，因為幾乎所有AI數據中心都訂購該設備，是當下訓練與運行大型語言模型的最佳工具。

不過，實際上在代工廠生產GB200的過程中，遇上諸多技術問題導致的瑕疵，比如大量Blackwell晶片引發的過熱問題、液冷系統的洩漏、軟件錯誤及晶片連接問題等。這些問題都阻礙了生產程序，代工廠需要反覆調試不同的解決方案，延誤大量生產。為了確保微軟、Meta等大客戶能夠順利部署GB200系統到其數據中心，代工廠已經加強出廠前測試流程。

與此同時，英偉達預計將於今年第三季發布的新一代GB300，據稱將放棄名為「Cordelia」新主機板架構，改為承襲GB200的「Bianca」架構，原因是組裝出現問題。這亦難免令外界對英偉達的能力產生擔憂，如此頻繁升級迭代，產品可能會引發一些問題。

日擬543億購美晶片 不過，英偉達龍頭地位依然毋庸置疑。有傳日本政府已向美方提議，購買價值一萬億日圓（約543億港元）的美國晶片，作為收窄美國對日貿易逆差的一環，而大部分購買的晶片將會是英偉達產品。

另邊廂，日漸式微的昔日美國半導體霸主英特爾（Intel）尋求翻身。該公司除了不斷推進自家代工業務外，亦加強外部合作，特別是與台積電晶片企業的合作。聯華電子財務長劉啟東表示，英特爾與聯電合作開發的12納米製程技術，已獲多家客戶支持開始參與設計及量產規劃，料明年完成研發，2027年正式投產。