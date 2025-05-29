日長債認購10個月低

40年期投標僅2.21倍 債息飆融資成本增 雖然日本財務省日前「做定功課」，向大戶詢問對國債意見，但日本長債仍未走出需求低迷的危機，昨日拍賣的40年期國債，作為債券需求指標的投標倍數為2.21倍，創10個月新低，最高得標收益率為3.135厘。綜合分析認為，債息上升對內為日本政府財政赤字構成壓力、對外可推升全球多國融資成本；而日美息差收窄，或將觸發套息交易拆倉潮，資金有機會大幅撤出美元資產，造成新一輪波動。

昨日國債的拍賣結果，其實優於上周三20年期國債拍賣創自2012年最低需求的紀錄，但牽一髮動全身，10年期日本國債孳息率昨日上漲6.5點子至1.525厘；30年期國債孳息率更彈升10點子至2.93厘，今年升逾60點子；40年期昨升3.5點子至3.32厘，今年累升逾70點子。

Tidal Financial Group投資組合經理Michael Gayed不諱言，日本看起來就像一個隨時會引爆的定時炸彈，風險正不斷累積。如果市場對一項長期被視為安全資產的信心崩潰，那麼全球市場的信心也恐將隨之瓦解。

Quantum Strategy策略師David Roche指出，日本作為全球第二大債權國，其資金動向對世界金融體系影響深遠，債息上升，會推升融資成本，對全球市場造成壓力。而日本資金回流也象徵着「美國例外主義的終結」，這一現象在歐洲與中國市場亦有迹可循。不過，亦有分析相信，市場對美元資產失信心是一個漸進過程，不會突然崩潰。

日股倒跌 Yen年內漲逾8% 債息上升，即時推高日本政府的融資成本。日本財務大臣加藤勝信表示，注意到市場參與者在全球收益率飆升背後對財政狀況的擔憂；又認為提升長期增長潛力對於管理財政可持續性，以及提高薪資和生活水平至關重要。有日本媒體引述首相石破茂表示，美國關稅措施對日本產業的影響正在浮現，政府決定全力支援本地產業，決定動用本財年預備金，補貼電費及燃氣費，並支持中小企業融資。

日本央行行長植田和男則承諾，密切關注超長期債市的動向，「如果超長期利率出現大幅波動，我們會留意這種波動影響長期甚至中短期利率的可能性」。不過，他補充，央行的研究顯示，短期和中期利率對經濟的影響將大於超長債孳息率，因為中短期債券的期限與企業和家庭的借貸期限相同。

日圓匯價隨債息上升，自年初以來已升值逾8%。日圓兌每美元昨日曾升穿144關，最高曾見143.847；每百日圓兌港元曾報5.439。

日經平均指數昨日曾經勁揚逾450點，但尾市獲利盤湧現，最終收市微跌不足兩點，收報37,722點，結束3連揚。東證指數收升不足一點至2,769點。

美銀調高東證年底目標 美國銀行發表的研究報告將東證指數年底預測從2,750點上調至2,850點，日經指數從38,500點上調至40,000點，主要是為了反映企業改革的加速；惟今年第三季升市仍要確認美日貿易談判取得進展等因素。

東證指數年內表現