金軟首季賺2.8億 收入升

金軟上季辦公軟件及服務收入按年增長6.21%至13.01億元，增速比去年同期放緩，主要是WPS（文書處理系統）個人及WPS 365業務增長之際，「信創」（IT軟件之國產替代）今年採納新的採購流程，拖低了WPS軟件業務。然而，截至3月底全球WPS Office月活躍設備數目為6.47億，按年增8.01%。

金山雲經調整虧損縮12% 遊戲業務方面，上季收入按年增長13.71%至10.36億元，主要受惠於二次元遊戲《塵白禁區》及《劍網3》的貢獻。

金軟上季研發開支按年漲16.14%至8.27億元，相當於收入35.4%，按年多2.05個百分點，原因是員工人數和AI相關開支增加，以支持金山辦公發展AI和協作能力，同時加強對新遊戲品類的投入。

然而，金山雲美國股價周三早段曾瀉10.93%。值得留意，扣除AI的公有雲收入按年跌約20%，行業雲服務收入則按年升4.81%。