德昌全年純利增逾14%

期內，汽車產品類別收入按年跌4.29%至30.72億美元，亞太、EMEA（歐洲、中東及非洲）和美洲齊轉跌，中國業務仍苦於不利的客戶組合和激烈競爭；工商用產品收入按年跌4.57%至5.76億美元，亞太則按年升9.09%至1.8億美元，EMEA和美洲下跌。

新財年營業額續跌 德昌約32%收入來自美洲。集團稱，去中心化的區域整合製造有顯著的靈活性，但始終無法完全抵銷關稅產生的成本壓力，最終會推高消費者的成本，但不認為高額且全面的關稅會較長期存在。

單計3月底止6個月（期間特朗普勝選和發動新一輪關稅戰），汽車部門生意按年跌幅擴至5.27%，反而工商部門優於上半財年，收入按年升0.42%。公司稱，本財年開始（今年4月起）數周，營業額仍按年錄中個位數跌幅；關稅及其衝擊難料下，指引全年銷售意義不大，出於謹慎，決定維持末期息每股44仙，全年派息維持每股61仙。

公司早前主動刊發公告「正在積極探索」仿人形機械人零件等的機遇。業績公告提到，工商用產品部門正將投資導向於它與機械人、倉庫自動化、醫療設備、電動自行車（e-bike）和高精密製造和測量設備，「這些領域已展現令人鼓舞的成績，惟仍需要一段時間才能充分發展」。