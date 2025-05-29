財政部今年在港分6期發行680億人幣國債

境外投資者增持中國國債步伐有目共睹，國家財政部公布，經國務院核准，今年將在香港發行的國債規模共計680億元（人民幣‧下同），並分6期發行。其中，下周三將招標發行今年第3批人民幣國債，金額為125億元。

早於今年2月及4月，財政部已分別發行兩期國債，共涉250億元。其中，2月發行總計125億元的國債內，包括30年期限，為內地政府自2016年在港發行國債以來首次安排30年期。在此基礎上，下周三即將招標發行的國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。

境外機構連續3個月掃貨 對於近年財政部在港發行離岸人民幣國債的規模不斷攀升，由2020年至去年的發行額分別為150億元、200億元、230億元、500億元和550億元，業界普遍認為是回應市場需求。中央國債登記結算公司的數據披露，境外機構上月增持中國國債492.9億元，為連續第3個月增持，持續增持時間亦創2023年末以來最長。外資同時溫和增持政策性銀行債182.1億元。

另有觀點揣測，內地在離岸市場投放人民幣流動性，有助緩解人民幣升值壓力。雖然昨日人民幣中間價報7.1894兌每美元，按日跌18點子，但人民幣在岸價下午4時半收報7.1907，按日升42點子，離岸價亦在7.19水平徘徊。

中國人民銀行周三進行的2,155億元7天期逆回購，利率維持於1.4厘，在對沖同日1,570億元逆回購到期量後，全日淨投放規模縮至585億元，連續9個交易日「放水」。