《明報》母企世界華文3年累蝕1.6億

期內，世華香港及台灣的出版及印刷業務收入再倒退8.5%，錄3,320.2萬美元，除稅前分部虧損擴大42.45%至776.8萬美元，兩個財政年度稅前虧損合共1,322.1萬美元（約1.03億港元）；北美出版及印刷業務年度收入亦按年倒退19.27%至574萬美元，稅前虧損284.9萬美元。

單計3月底止季度，世華再錄虧損350.1萬美元。當中，香港及台灣出版及印刷業務的收入按年倒退13.87%至713.6萬美元，稅前虧損按年飆升90.29%至252.9萬美元；再細分，港台兩地報章、雜誌、書籍及數碼內容銷售額按年跌4.33%至229.5萬美元，廣告收入按年挫17.76%至484.1萬美元。

單計3月底止季度，收入按年銳減36.49%至684萬元，單扣減已售貨品成本已見負毛利151.3萬元，整體虧損按年擴大58.67%至821.3萬元。公司稱，環球貿易仍極不確定，全球各地的企業均預期經營成本上漲，集團本財年將繼續面臨挑戰。