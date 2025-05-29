73%在華歐企呻營商更難

最憂經濟放緩中美關係 僅12%對盈利樂觀 受中國經濟增長放緩和地緣政治緊張局勢影響，中國歐盟商會昨發布的《商業信心調查2025》顯示，73%受訪企業表示，過去一年在華營商變得更困難，連續第4年創新高，且對未來兩年的內地經濟增長及盈利前景持樂觀程度，也降至歷史新低，分別為29%及12%，甚至促使未來一年計劃擴大在華業務規模的受訪企業比例只有不足四成，亦為2004年有調查以來新低，反映歐企對華業務信心正陷入低谷。

儘管自新冠疫情後，內地已推連串政策改善外資營商環境，旨在恢復商界信心，但最新報告指，歐企在華商業信心的關鍵指標進一步惡化。問及受訪企業預計未來內地商業環境影響最大的挑戰，多達71%認為是中國經濟放緩，其次是各佔47%的中美關係緊張及地緣政治風險。全球經濟放緩的影響亦位居第5，繼續有約45%受訪企業將其視為未來重大挑戰。是次調查由商會與諮詢機構Roland Berger合作進行，總共503家企業在今年1至2月完成問卷調查。

26%企業去年營收降 面對愈益突出的挑戰，不少在華企業利潤遭受衝擊。報告稱，共約38%受訪企業回應指去年營收增長5至20%或以上，創下歷史新低；約26%受訪企業則指，去年營收下降5至20%或更多，部分是由於中國國內消費疲弱、通縮壓力及多個行業細分市場持續的價格戰等所致。值得留意，除了對內地經濟前景持樂觀看法的企業銳減，對增長前景持悲觀態度的企業比例亦增至29%，創下新高。

既然營商變得艱難，現有或未來在華投資的意願亦可能卻步。針對目前的在華投資，約有17%受訪企業表示，他們已將投資撤出中國；至於原計劃未來在華投資方面，約16%及7%企業分別指，已決定及正考慮投資其他地方，選擇推遲是否轉移在華投資的決定更多達18%。

對於決定轉移在華投資，受訪企業表示存在多個驅動因素，包括希望抓住其他市場的機遇（54%）；中國的商業環境不確定性太大（37%）；減輕中國與第三國家或地區脫鈎帶來的影響（34%）。

商會籲解決供需失衡 為確保在內地以至全球的業務營運具韌性，超過七成受訪企業在過去兩年重新審視了其供應鏈策略。背後關鍵驅動因素而言，撇開增強供應鏈韌性，成本因素及地緣政治緊張局勢亦為兩大考量，各佔57%及32%，另有26%企業表示按客戶需求或要求。

商會主席彥辭（Jens Eskelund）表示，由於貿易摩擦與地緣政治風險加劇、內地經濟面臨挑戰，以及生產者價格持續低迷，歐洲和中國企業心生憂慮。

商會冀向政策制訂者傳達的關鍵訊息是，供需失衡問題正持續削弱企業利潤和商業信心。實現供需平衡不僅將惠及企業，亦使中國成為更具吸引力的投資目的地，還可能有助緩解貿易緊張局勢。

首4月國企利潤跌1.7% 不過，跨國企業急需內地政策支援之際，內地國有企業面臨的挑戰亦見迫切。中國財政部的數據顯示，今年首4個月國企實現利潤總額約1.34萬億元人民幣，按年下降1.7%，扭轉首季累升1.7%的表現；單計4月，按年亦跌15.43%至2,584億元人民幣，按月更下挫44.45%。

在華歐企營商信心減弱