馬斯克轟美減稅法案破壞節流成果

儘管美國總統特朗普所推動的各項政策，對金融市場而言都是舉足輕重。不過，隨着他在一些議題上多次「彈弓手」退讓，市場已經開始對他「靠嚇」的做法免疫，在華爾街甚至出現「TACO」（特朗普總會退縮：Trump always chickens out）一說。與此同時，特朗普的戰友兼支持者──曾經掌管政府效率部（DOGE）的馬斯克亦表達不滿，批評特朗普龐大支出與減稅法案令赤字大幅增加，也會令DOGE前功盡廢。

特朗普推動的「大而美法案」（Big Beautiful Bill）此前已獲眾議院通過，尚待參議院表決，該法案包括延長減稅措施、提高國防開支等，料會令美國債務增加數萬億美元。馬斯克表示︰「法案可以很宏大，也可以很美，但我不確定兩者能否兼得，這是我的觀點。」

道指低開 基金照唱好 事實上，特朗普無論在國內政策還是對外戰略上都遇上不少阻力，批評聲音不斷。隨着愈來愈多人相信特朗普只是「靠嚇」，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼直言，歐洲應該停止「哄騙」的談判策略，強硬地對待特朗普而非妥協。美國財政部數據顯示，5月關稅收入已突破223億美元，料月底結算時將會更高。

金融市場消化了美歐貿易談判的消息，道指於周二大漲740點後，於周三早段回吐57點，報42,286點；標指曾跌8點，報5,913點；納指曾跌23點，報19,176點。

基金公司普徠仕環精選股票策略基金經理Peter Bates表示，在投資分析時，應區分開經濟與政治。他在發達市場中仍最看好美股，又指美國靠着自由市場結構、流動性、健全的監管與透明度脫穎而出。即使經歷政治變遷，這些優勢依然存在，從結構性角度來看，其他發達經濟體未來數年內都難以超越美國。

梅西百貨上季少賺38% 企業消息方面，梅西百貨公布上季業績，期內收入按年跌4.14%至47.93億美元；純利倒退38.7%至3,800萬美元。另外，較早前特朗普透露正在研究讓房利美及房地美重新上市，他最新稱就算上市之後，政府仍會維持對這兩家按揭公司的支持及監管。