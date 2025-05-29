半數港商計劃增市場推廣支出

美國運通發布「2025年香港企業營商展望調查」結果。該調查於去年12月至今年1月期間進行，訪問超過500間香港企業。一半受訪企業料今年將增加在廣告和市場推廣上的支出，當中62%企業計劃增加廣告和市場推廣的渠道，61%企業希望製作更高質素的廣告和推廣以突圍而出，53%企業希望相關投資可助其開拓海外市場。

七成半企業計劃在今年於海外商務應酬及旅遊上維持（32%）或增加（43%）支出。增加支出的企業當中，64%企業指有意擴展海外潛在市場，61%則希望與海外的現有客戶加深關係。

43%企業預計今年會增加數碼轉型的支出；四成半企業表示預計將增加在防範網上詐騙的支出。此外，就最能改善現金流狀況的措施，企業的首3個選擇包括使用數碼支付以加快周轉速度（56%）、利用信用卡提供額外信貸期（49%），以及貸款或基金資助（48%）。

74%中小企對帳困難 另一方面，支付平台Adyen委託YouGov進行的一項最新調查顯示，高達74%香港中小企業正面對帳務對帳困難，21%中型企業強烈認同對帳問題構成嚴峻挑戰，變相推動企業用戶對SaaS（軟件即服務）解決方案的需求激增，以簡化營運流程、提升效率和提高盈利能力，其中金融服務（83%）、零售（70%）以及酒店和旅遊（60%）等行業的問題最為顯著。

該調查於4月14至30日於線上進行，研究收集了香港200名不同行業的中小企業決策者回應，調查香港中小企業平均每星期花6小時處理會計與對帳工作，而中型企業所需時間甚至更多，35%表示每星期耗時5至10小時；其中81%香港中小企業計劃在未來12個月內投資於SaaS平台，其中零售（90%）和金融服務（83%）行業居首。