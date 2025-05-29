SHEIN未准赴英 傳轉來港上市

內地嚴格控制企業在海外市場掛牌，有企業計劃改道來港招股。中國快時尚服裝銷售平台SHEIN在英國倫敦上市計劃早前已獲英國金融操守局（FCA）的批准，惟最新消息指，該企因未獲中國監管機構放行，正積極推進在香港上市，並將於未來幾周內提交申請，望年內成事。

此外，上海A股人工智能（AI）大數據公司──合合訊息宣布，董事會通過發行H股來香港上市的議案，有效期兩年。中國半導體設計公司韋爾股份則計劃發行H股在港主板上市，已委聘會計師行立信德豪負責相關審計工作，據報該企已選定中金及瑞銀作為籌備投行，集資額最多10億美元。

政府游說外企遷冊

另邊廂，港府積極在外招商引資。正在多倫多外訪的財經事務及庫務局官員分別會晤宏利金融總裁兼首席執行官韋寧頓和首席財務官Colin Simpson，及永明金融副總裁兼首席財務官Tim Deacon和副總裁兼首席策略人才官Linda Dougherty，向他們介紹上周五生效的公司遷冊條例，游說他們考慮將公司遷冊來港，以享受相關的法律和稅務便利，也能減低公司為符合兩套監管制度而需承擔的合規成本。