花旗籲買小米 滙豐睇76.6元

小米及拼多多最新目標價

小米方面，花旗重申「買入」評級，目標價73.5元，並料小米今年智能手機出貨量為1.75億部，毛利率為12.7%；2025至2027年間電動車出貨量分別為40萬輛、70萬輛及100萬輛，毛利分別為24.1%、25.3%及27%。

滙豐環球研究也將小米2025至2027年純利預測各上調6%，維持「買入」評級，目標價由73.5元上調至76.6元，並認為由於集團2026年起將自研「玄戒O1」晶片搭載於中端手機產品，可大幅降低成本。

拼多多盈測目標價遭削 至於拼多多，滙豐環球研究認為該企首季盈利遜預期，主因加大對商戶支援及消費者補貼，損害盈利展望。在降低國內佣金率預測之下，降低拼多多2025至2027年收入預測14至21%，純利預測下調約30至33%，目標價由170美元大幅調低至122美元，評級「買入」。

花旗亦將拼多多目標價由165美元下調至152美元，指拼多多旗下Temu由全託管模式向半託管模式持續轉型，導致交易服務收入增長顯著放緩，另關稅問題引發提前3至5個月庫存發貨，以及內地以舊換新計劃相關的額外補貼，亦令拼多多銷售與市場推廣支出按年升44%。

另摩根士丹利認為，拼多多性價比定位迎合對價格敏感的消費者，認為收入增長繼續跑贏同行，並相信對消費者補貼及商家扶持，這些資源投放最終會轉化為長期競爭優勢，維持「增持」評級，但目標價降至130美元。