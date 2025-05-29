產經

恒指反覆跌 北水買貨縮七成

港股昨窄幅上落，成交亦減逾一成。（中新社圖片） 港股昨窄幅上落，成交亦減逾一成。（中新社圖片）
港股昨窄幅上落，成交亦減逾一成。（中新社圖片）
港股窄幅上落，恒生指數昨日波幅僅296點，收市跌123點，儘管南下「北水」淨流入35.77億元，但規模按日少70.12%，全日成交亦按日縮11.03%至1,808.8億元。
快手漲近6% 大和唱好
恒指輕微高開3點後，曾升最多94點，高見23,476點，其後掉頭向下，一度挫最多201點，低見23,180點，最終收市報23,258點。國企指數跌26點或0.31%，報8,443點；科技指數跌7點或0.15%，報5,174點。
科技股個別發展，阿里巴巴(09988)跌1.94%；騰訊控股(00700)跌1.17%；美團(03690)跌0.53%，但快手(01024)業績符預期，升5.94%。日資券商大和指，隨着快手旗下視頻生成大模型「可靈AI」變現能力進一步提升，料該模型全年收入達7億元人民幣，而公司人工智能投資開支對全年盈利影響有限，重申「買入」評級，維持目標價70元。
騰訊音樂擬入股SM娛樂
另外，騰訊音樂(01698)擬以1.77億美元，收購南韓組合防彈少年團（BTS）所屬經理人公司SM娛樂220萬股股份，約9.38%股權。交易完成後，騰訊音樂將成為SM娛樂第二大股東。消息帶挈騰訊音樂股價收升1.36%，報70.6元。至於計劃發行5億美元可換股債（CB）的萬國數據(09698)則捱沽，急瀉9.63%，收報24.85元。
儘管再融資及併購市場漸見活躍，惟環球市況仍有陰霾。野村表示，日程表上有多個風險事件，包括美國與中國90天關稅暫停將於8月12日結束，料夏季市場將出現波動，對亞洲（日本除外）的股市的公允價值估計顯示上行潛力有限，認為應關注個股選擇。
該行重申對中國「策略性增持」（tactically overweight）評級，建議中資股在亞洲區（日本除外）組合持倉權重34.3%，阿里及騰訊佔推介組合持倉權重首兩位，分別佔7%及6.5%，招商銀行(03968)緊接其後，權重為2.5%。
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