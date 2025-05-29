恒指反覆跌 北水買貨縮七成

港股窄幅上落，恒生指數昨日波幅僅296點，收市跌123點，儘管南下「北水」淨流入35.77億元，但規模按日少70.12%，全日成交亦按日縮11.03%至1,808.8億元。

快手漲近6% 大和唱好 恒指輕微高開3點後，曾升最多94點，高見23,476點，其後掉頭向下，一度挫最多201點，低見23,180點，最終收市報23,258點。國企指數跌26點或0.31%，報8,443點；科技指數跌7點或0.15%，報5,174點。

儘管再融資及併購市場漸見活躍，惟環球市況仍有陰霾。野村表示，日程表上有多個風險事件，包括美國與中國90天關稅暫停將於8月12日結束，料夏季市場將出現波動，對亞洲（日本除外）的股市的公允價值估計顯示上行潛力有限，認為應關注個股選擇。