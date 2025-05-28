美日幣策不明朗 債市恐成灰犀牛

市場高度關注日本央行今日拍賣40年期國債的表現，惟相信經官方摸底後，大概都知道不會有太大驚喜，故傳出日本央行未來擬減少發行長期債券，緩減長債價格壓力，多發短期債券以應付市場流動性需求。問題是日本通脹上升，經濟增長放緩，滯脹風險已現，日本央行的對策是再入市買債，抑或加息讓日圓升值，目前情況尚不明朗。惟債價若再大跌，只怕金融機構難抵手持的長債價格大貶，潛藏的系統性風險不容忽視。更令人擔心的是，美日兩大債市風險在互相傳導，說不定就成為年內引爆全球金融市場風險的「灰犀牛」！

日本市場的不穩定，可見於日本企業最新公布的營運數據。繼日本生命保險上周公布債券持倉錄嚴重損失後，日本另一主要保險企業明治安田生命也公布，去年度國內債券持有的未實現損失飆逾7倍，反映利率上升對日本保險業投資組合的影響甚大。近期日本債息上升，債價下跌，對於這類專門持有長債的金融機構可謂雪上加霜。這類長債買家不願進場再加倉長債，對日本債市造成惡性循環，令日本長期存在的債務風險問題變得突出。

再看日本經濟狀況，上月大米價格按年飆近倍，在政府3月取消燃氣和電力補貼下，能源價格趨升，撇除生鮮食品的核心通脹率按年升3.5%，連續第五個月企在3%之上；同時首季日本經濟收縮0.7%，計及近期債市波動，經濟頗令人擔心。到底在經濟滯脹風險上升之下，日本央行會加息控制通脹，抑或重啟孳息曲線控制（YCC）政策框架入場買債，配合財政政策及主動向金融機構增加供應市場流動性，以盡可能延緩加息，相信如今日本當局難下決定，面對最大的不明朗因素是來自美國。

美國的關稅政策威脅日本企業的出口收益，而美債息趨升，風險外溢，讓作為美債最大海外債主的日本央行和日本企業，面對美國債價下跌也不好過。美日如何互動，各自的貨幣政策取向，也關係到大量日圓套息交易動向和全球金融系統穩定性。可至今市場仍看不透美日幣策後向，金融市場若突然爆雷，只怕會再引發極端市場波動。

雖則說，美國與日本的債務危機一直存在，也一直惡化，講了多年，至今也未見得一發不可收拾，美股仍高企，相信美日最終還是會就雙邊貿易傾掂數。問題是為時逾十年的超低息環境，基本上不再有回頭路，且如今美國特朗普政府的施政不得人心，彈出彈入更令公信力漸失，美元信用受動搖，且國際上美國為核心的西方聯盟勢力已被特朗普的關稅政策打得鬆散，得提防市場愈是認定一如以往，美元資產不會發生重大信用危機，風險錯判的後果將愈是災難性。

說到底，投資者沒水晶球，難料是否終會有一次「狼來了」，但眼前的風險正累積，且愈來愈多資金選擇隔岸觀火，供需趨向失衡下，且別低估市場潛藏的波動性。及早檢視自身承受風險能力，作最壞打算、最佳準備，是應對風險的不二之法。