輪商精選：博日圓再升 吼10657
日本央行行長植田和男昨表示，若經濟數據符合央行預測，將適度調整貨幣政策的寬鬆程度。每百日圓兌港元於講話後曾升穿5.5算水平，曾創近月高位，惟其後日圓隨日本國債孳息率下跌而重返近5.4算水平。日本央行舉辦為期兩天的年度會議昨於東京開幕，市場觀望相關會議細節以及官員發言。
如投資者部署短線追入日圓，可留意日圓兌港元認購證10657，行使價6港元，實際槓桿13.8倍，10月23日到期。如計劃趁高做淡，可參考日圓兌港元認沽證10603，行使價5港元，實際槓桿12.8倍，12月30日到期。
歐洲央行行長拉加德表示，多變的環球貿易政策為加強歐元的國際地位提供機會。美國周一宣布延後對歐盟的最新貿易政策，投資者觀望相關政策發展。歐元近日於1.14水平爭持，技術走勢上，歐元兌美元的本周支持位或於1.1026水平，阻力位或於1.1573，投資者可參考相關技術水平。
看好歐元 留意10629
如投資者認為歐元仍有上升空間，可參考歐元兌美元認購證10629，行使價1.22美元，實際槓桿19.2倍，11月28日到期。如認為歐元升勢已近尾聲，可留意歐元兌美元認沽證10630，行使價1.06美元，實際槓桿21.3倍，11月28日到期。
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