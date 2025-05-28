公居屋買賣：華明邨持10年仍損手

整體樓價回落，公屋市場亦出現虧蝕個案，粉嶺華明邨兩房戶減價後，以303萬元已補價自由市場價售出，原業主持貨約10年帳面仍損手離場。

美聯吳偉文表示，該屋邨添明樓中層15室，實用面積約443方呎，原以購入價310萬元「原價」放售，最後減價約7萬元，獲用家承接，呎價約6,840元。原業主於2015年購入單位，現轉售帳面虧損約7萬元。

唐明苑未補價劈至516萬轉讓 未補價第二市場居屋亦要大手劈價吸客。世紀21魏仕良指出，將軍澳唐明苑C座中層2室，實用面積約601方呎，累減84萬元或約14%，以516萬元易手，呎價約8,586元。

至於九龍及港島區兩大「居屋王」的兩房細戶，呎價持續徘徊於萬元以下水平。世紀21家天下黎振傑表示，旺角富榮花園9座高層K室，實用面積約431方呎，以411萬元未補價易手，呎價約9,536元。

中原楊文傑表示，鰂魚涌康山花園1座中層E室，亦為實用面積約431方呎兩房戶，第二市場成交價415萬元，呎價約9,629元。