4月甲廈錄正吸納量 呎租連挫3年

4月甲級商廈租賃市場回復正吸納量，錄得約3.97萬方呎；不過，期間平均呎租約46.9元，按月再跌約0.5%，已連挫3年。

仲量聯行昨發表的《香港地產市場觀察》報告指出，整體甲廈於3月錄得負吸納量約6.31萬方呎後，上月再次出現正數，需求主要由企業搬遷以升級辦公室的活動帶動。

中環港島東空置率升 4月整體甲廈空置率維持在13.7%的穩定水平，中環與港島東的空置率則分別上升至約11.7%和約14%，漲幅約0.2個百分點及0.8個百分點。灣仔與銅鑼灣、尖沙咀和九龍東的空置率按月均向下，尖沙咀降約0.4個百分點最多。

上月整體租金按月再跌約0.5%，為自2022年5月以來連續下降。其中，中環上月租金錄得約0.4%的跌幅，灣仔/銅鑼灣、港島東及九龍東均下跌約0.6%。

萊坊公布最新《香港物業市場報告》顯示，4月港島中環整體甲級寫字樓平均呎價約28,469元，按月及按年分別低約0.8%與下跌約7.5%。

此外，觀塘商廈寧晉中心中層D室以約1,380萬元沽，較物業2014年買入價低逾800元，跌幅約38%，成交呎價約5,556元。尖沙咀帝后廣場高層07室迷你寫字樓，面積約368方呎，僅以約280萬元易手，呎價約7,609元，單位近14年貶值約24%。