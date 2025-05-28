二手成交：投資客323萬購得寶 6年貶28%

租升價跌情況持續，加上息口回落，吸引投資者再度出手。牛頭角得寶花園一房單位獲該類買家僅以323萬元購入收租，物業約6年貶值約28.5%。

香港置業陳子麟表示，上述售出單位為G座中層2室，實用面積約282方呎，叫價360萬元，放售約3星期後累減37萬元，獲投資客買入，成交呎價約11,454元。原業主於2019年3月以451.8萬元購入，帳面虧損128.8萬元。

港逸軒218萬沽 14年最低 港島迷你單位亦受追捧。世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角港逸軒低層B室，實用面積約200方呎，原則一房現改為開放式，劈價62萬元，獲收租客承接，成交價218萬元，屬屋苑近14年最低，呎價約10,900元，若以市值月租約1.1萬至1.2萬元計，料租金回報率逾6厘。原業主於2009年以145萬元購入。

此外，上車客都積極入市。中原王勤學指，元朗尚悅5座高層H室，實用面積約424方呎，兩房間隔，減價42萬元，獲外區90後買家轉租為買，以408萬元承接，呎價約9,623元，原業主持貨約7年帳蝕142萬元，跌幅約25.8%。

利嘉閣郭敏輝稱，上水維也納花園2座低層E室套三房戶，實用面積約663方呎，減價48萬元，上車客以432萬元承接，呎價約6,516元。原業主於2017年買入，期內跌價約10%。

康怡傳賣605萬 虧損三成 藍籌屋苑方面，消息透露，鰂魚涌康怡花園C座低層11室，實用面積約509方呎，成交價605萬元，呎價約11,886元，單位約6年帳貶約29.9%。

大額物業蝕讓照沽。利嘉閣周煇宏稱，荃灣柏傲灣1A座高層A室四房戶，劈價570萬元，以2,230萬元易手，呎價約16,337元，約8年帳面跌價約135.2萬元。中原吳嘉權指，沙田玖瓏山天瓏閣1座中層C室套三房戶，議價後減價50萬元，以1,030萬元轉售，呎價約10,158元，物業約6年帳貶約29.6%。