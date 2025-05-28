永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，UNI Residence自推出市場後，反應理想，首輪銷售設有大手安排。該盤昨晚加推價單3號，折實平均呎價約17,266元，較上一張價單再高約8.3%。新一批單位以中高層為主，實用面積292至394方呎，折實價463.5萬至723,8萬元，折實呎價約15,464至18,526元。