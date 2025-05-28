新盤旺場爭相吸客
UNI Residence周六賣110伙 滶晨沽17戶套逾10億
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，UNI Residence自推出市場後，反應理想，首輪銷售設有大手安排。該盤昨晚加推價單3號，折實平均呎價約17,266元，較上一張價單再高約8.3%。新一批單位以中高層為主，實用面積292至394方呎，折實價463.5萬至723,8萬元，折實呎價約15,464至18,526元。
HENLEY 80戶減價17.5%
據銷售安排所見，發售當日分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購買兩至6伙指定單位，B組買家則可選購一至兩伙。同日會招標發售10伙連平台或連天台特色戶。路勁地產及深圳控股(00604)的屯門掃管笏凱和山，昨連沽9伙，單日吸金逾4,158萬元。
啟德現樓新盤劈價，恒基地產(00012)THE HENLEY 3期項目昨修訂價單，將80伙定價劃一下調約17.5%，折實平均呎價約19,531元。單位安排周六先到先得形式發售。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民稱，上述涵蓋18伙開放式戶、50伙一房連衣帽間及12伙三房連儲物房，折實價462.08萬元起。
當中包括上述售價最高的第1A座37樓P2室，實用面積1,706方呎，採四房雙套連工人房間隔，連一個車位售出，呎價48,000元，成交價為港島南岸近一年來最大宗。同為新世界旗下，與遠東發展(00035)合作的啟德柏蔚森系列，昨日沽4伙，包括III期的第1座20樓A室三房戶，實用面積666方呎，以1,698.3萬元售出，呎價約25,500元，售價及呎價均創項目新高。
維港‧雙鑽售6個單位
同區中國海外發展(00688)的啟德維港‧雙鑽，自部分單位增加折扣後，銷情加快，月內已累售約50伙。其中，昨日連環沽出6伙一房戶，成交價526.4萬至577.4萬元，呎價約17,488至18,932元，總成交金額逾3,285萬元。
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