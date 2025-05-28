簡訊一覽
●農業銀行(01288)於上周四獲平安資產管理在場內增持4,384.6萬股，每股均價約5.03元，H股持股量由13.97%升至14.11%。
●來凱醫藥(02105)於上周三被OrbiMed Asia Partners III, L.P.在場內減持192.55萬股，每股均價約17.23元，持股量由11.42%降至10.95%。
●施羅德於上周五在場內減持山東黃金(01787)49.5萬股，每股均價約24.76元，持股量由12.04%降至11.99%。
●The Capital Group申報於上周五買入恒瑞醫藥(01276)1,974.92萬股，每股均價約48.95元，持股增至8.8%。
●耐世特(01316)於上周四被北京亦庄國際投資發展在場內減持705.1萬股，每股均價約6.25元，持股量由20.08%降至19.8%。
●招商局中國基金(00133)披露，近期已完成向上海顯耀顯示科技（JBD）出資3,000萬元人民幣參與其B輪融資。
●大悅城地產(00207)截至今年3月底止季度物業開發合約銷售總金額約20.92億元（人民幣‧下同），按年跌65.85%；投資物業出租率介乎80至99%；酒店出租率介乎60至96%，平均可出租客房收入介乎605至1,984元。
●靄華押業信貸(01319)截至今年2月28日止年度純利5,590.8萬元，按年倒退35.32%；每股盈利2.9仙，派末期息每股0.81仙。
●百勝集團（Yum! Brands）旗下肯德基（KFC）據報，擬在未來5年斥資約14.9億英鎊（約159億港元）擴大在英國及愛爾蘭投資，料可創造約7,000個職位。
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