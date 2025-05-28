東方海外：港貨運升 貿戰降溫帶動備貨

國際信貸評級機構惠譽指出，內地港口今年首季吞吐量按年增長再放緩至3%，主要由乾散貨拖低，抵銷了趕出貨所帶來的貨櫃增長（8%）。短期而言，中美關稅戰緩和有助內地港口吞吐量回升，問題是90天寬限期之後，兩國的談判結果難料，吞吐量仍是下行風險較大。