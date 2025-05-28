東方海外：港貨運升 貿戰降溫帶動備貨
東方海外國際(00316)表示，中美貿易戰降溫驅使一些客戶現在備貨，貨運量遂有所提升，本港頗為顯著，但政策不改變，長遠仍難以估計。面對大環境迅速轉變，該企稱跟同業合組聯盟可以分散風險，更靈活調配航線，繼而有利應對地緣挑戰；日後除了與聯盟保持合作，亦會加大對拉丁美洲、非洲及東盟等新興市場的投資，擴充船隊規模。
現時東方海外屬於海洋聯盟（OCEAN Alliance），其他成員包括母企中遠海控(01919)、台灣長榮海運和法國達飛輪船（CMA CGM）。達飛今年較早前向美國交「投名狀」，揚言會投資200億美元發展美國業務。
國際信貸評級機構惠譽指出，內地港口今年首季吞吐量按年增長再放緩至3%，主要由乾散貨拖低，抵銷了趕出貨所帶來的貨櫃增長（8%）。短期而言，中美關稅戰緩和有助內地港口吞吐量回升，問題是90天寬限期之後，兩國的談判結果難料，吞吐量仍是下行風險較大。
高盛估明年紐油見52美元
大宗商品方面，高盛維持對油價的悲觀預期，指石油輸出國組織（OPEC）以外地區產油量顯著增長，就算美國頁岩油產量見頂時間會早過外界所想，油價直到明年都會偏軟，屆時布蘭特期油及紐約期油將分別跌見每桶56美元及52美元。布油及紐油昨跌見63.72美元及61.09美元後回穩。
由於美國總統特朗普對歐盟貿易糾紛的態度再度軟化，現貨金受壓，每安士曾跌1.62%，低見3,287.75美元。
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