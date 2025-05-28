拉加德：歐元或成美元替代品

歐元匯率在5月以來的升勢強勁，甚至獲外界視為美元的主要替代貨幣。歐洲央行行長拉加德隨即趁勢推波助瀾，公開呼籲各國政府如果能夠加強歐元區的金融和安全架構，歐元可能成為美元的可行替代品，並為二十國集團（G20）帶來巨大利益。

她指出，正在進行的變化，為「歐元全球化時刻」創造了契機。歐元不會自動獲得影響力，它必須通過努力才能獲得。為此，歐洲需要一個更深入、流動性更強的資本市場，必須加強其法律基礎，並需透過安全能力來鞏固其對開放貿易的承諾。

料借貸成本更低 提振內需 目前，歐元是全球第二大貨幣，佔外匯儲備約20%，美元則高達58%。拉加德續稱，假如歐盟成員國政府能解決長期以來制約歐盟經濟潛力的問題，歐元區將有望獲得更低的借貸成本，幫助歐元區在外部需求日益不確定的時候提振內需，免受匯率波動和制裁的影響，因更多的貿易將以歐元計價，從而保護歐洲免受資本流動劇烈波動的衝擊。

歐盟發言人周一對外媒表示，歐盟的「零對零」提案在與美國的關稅談判中仍有效，歐盟委員會主席萊恩與美國總統特朗普之間的電話交談為貿易談判帶來新動力。不過，商界憂情況不明朗，報道引述德國電纜商LAPP行政總裁Matthias Lapp表示，宏觀環境不明朗，恐對集團業務構成打擊。

同時，歐盟敦促中國電商平台SHEIN遵守歐盟消費者保護法，並警告若該企未能解決歐盟的關切，將面臨罰款。SHEIN則指，正與歐洲各國當局和歐盟委員會合作。當中，對中國商品大規模流入歐洲市場充滿警惕的法國，5月消費物價指數（CPI）初值按年升0.7%，略低於市場預期的升0.9%，按月亦如市場預期轉跌0.1%，前值為升0.6%，反映通脹降溫，可能為歐洲央行下月降息打開大門。