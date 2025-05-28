日遭德超越 34年首失最大債權國地位

日圓在去年貶值逾11%，以日圓計價日本海外資產規模亦水漲船高，據日本財務省數據就達到533.05萬億日圓（約29.02萬億港元），創歷史新高，按年升約13%。然而，同期德國持有海外資產規模增至569.7萬億日圓（約31.02萬億港元），令日本失卻蟬聯34年的世界最大債權國地位。中國則以516.3萬億日圓（約28.11萬億港元）位居第三。

日本持海外資產規模經已連續第7年增長，首度突破500萬億日圓，除了歸因於圓匯貶值，也因海外企業投資擴大，尤其是對英國和美國的投資，投資產業主要為金融、保險和零售等。展望今年，或因為美國關稅問題，日企需要對美國加大投資。

日斥1200億助細企抗關稅 德國去年超越日本，主要得益於強勁的貿易表現，去年德國經常帳順差達2,487億歐元，日本順差則為29.4萬億日圓（約1,800億歐元），加上去年歐元兌日圓匯率升值約5%，拉開德日之間的距離。

日股昨日先跌後升，尾市在大量買盤湧入下，日經平均指數收漲192點或0.5%，報37,724點。東證指數升0.6%至2,769點。日本央行行長植田和男稱，密切關注食品價格上漲對基礎通脹的影響，如果新公布的數據讓當局對實現經濟預期更有信心，表明日本經濟將一如央行的預測好轉，那麼央行將根據需要調整貨幣政策寬鬆程度，以確保能實現可持續的價格目標。即暗示會進一步加息。

日本政府昨宣布總額達2.2萬億日圓（約1,200億港元）一籃子計劃，旨在保護中小企業免受美國關稅影響。計劃包括協助企業融資，以及放寬政府支持的借貸機構貸款條件。

當局今日將進行40年期國債拍賣，或因上周長年期國債拍賣反應冷淡令債息抽升。據悉，財務省於昨日向市場「摸底」，就國債的合適發行規模向參與者發出調查問卷，還要求參與者對當前市場狀況發表評論。該消息傳出後，日本20年期國債孳息率回落17.5點子至2.37厘，遠低於上周五的2.6厘。分析相信，如當局減少長債規模，將需推出更多短債。