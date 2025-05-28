道指早段漲495 美銀嗌買長年期美債

市場對美元資產信心不再堅定，過去一直作為無風險資產的美國國債亦遭到拋售，推高了國債孳息率。正當市場一面倒看淡美債之際，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett卻反過來建議買入長年期美債，特別是30年期美債孳息率一度升穿5厘。他呼籲投資者「低買高賣」，並相信高企的美債孳息率是絕佳的布局機會。

事實上，Hartnett早就提出「BIG」策略，即建議投資者在今年押注債券（Bond）、國際股票（International Stocks）、黃金（Gold），而無論是黃金還是美國以外的國際股票，表現都相當出色，年初迄今升幅達雙位數，遠勝同期美股的表現。換句話說，他唯一「看錯」的暫時只有美債，惟美債如今亦已跌至相當具吸引力的水平。

從趨勢來看，15年期以上國債的10年滾動回報率已跌至負值，即投資者假設在2015年，買入一籃子15年期以上的超長期債券，持貨至今日在計及利息回報後仍會錄得虧損。根據歷史數據，這通常是債市反彈前的表現。長遠而言，他認為債息高企會反過來倒迫美國政府限制財政擴張。

美耐用品訂單按月跌6.3% 美國10年期債息周二曾回落至4.45厘，30年期債息亦回落至4.951厘。股市方面，美股3大指數早段揚升，道指早段曾大升495點，報42,098點；標指升91點，報5,894點；以科技股為主的納指升381點，報19,118點。

數據顯示，美4月耐用品訂單按月下跌6.3%，撇除運輸類耐用品訂單按月升0.2%，好過預期。另外，美國5月諮商會消費信心指數報98，勝預期。

企業消息方面，瑞銀研究報告指出，若美國總統特朗普對非美國生產的iPhone徵收25%關稅，對蘋果公司（Apple Inc.）的每股盈利影響約為2%。Apple股價曾升1.99%。另外，一直試圖改革公司營運模式的美國西南航空宣布，將取消免費行李政策，會對首件託運行李收取35美元，第二件行李收取45美元。