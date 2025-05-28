BIS：超低息時代結束

金融市場或突不穩 各國須遏債務 以促進各國央行之間的國際貨幣、財政合作為目標，有「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS），其總經理Agustin Carstens昨在日本央行（BOJ）於東京主辦的一場會議上表示，超低利率的日子已經結束，全球各國政府必須抑制持續飆升的公共債務，因為利率上升正讓一些國家的財政狀況變得不可持續。

貨幣基金資產56萬億破頂 同一時間，有「SPAC（特殊目的收購公司）之王」之稱的知名風險投資家、億萬富豪Chamath Palihapitiya亦稱，市場出現了一個不祥的迹象，暗示情緒在過去幾周內發生重大變化，所指的是貨幣市場基金的資產總額達7.24萬億美元（約56.47萬億港元），創下新高。在市場和經濟動盪加劇的時期，投資者正在逃離股票等風險資產，以尋求更安全、產生收益的工具，等待塵埃落定，部分資金逐漸傾向於貨幣市場基金或現金等價基金，這些資產激增凸顯投資者在持續的宏觀不確定和變化的利率預期下變得日益謹慎，嚴格而言市場正處於規避風險的狀態。

Palihapitiya又指，最近美國國會通過減稅議案，是與有意義的改革背道而馳，對於遏制美國不斷加速膨脹的債務並無濟於事，反而是從緊縮政策轉向了「債務融資的產業政策」；又稱美債息飆升，會促使資金降低美國的槓桿率、出售美國債務，轉而擁有黃金和比特幣之類的選項。他同意富豪馬斯克的講法，美國擺脫快速擴大的債務問題唯一途徑是實現GDP增長，在政府揮霍下，只有徹底提高生產力，才能拯救美國。

國債違約致通脹揚匯率貶 Carstens亦稱，市場已經意識到有些路徑不可持續，金融市場在面對龐大失衡時可能會突然不穩定，這就是為甚麼許多經濟體必須立即開始整頓財政、敷衍了事是不夠的，國債違約將導致通脹上揚和匯率急貶，央行不可能在非常短的期限內和狹窄的範圍內穩定通脹。

美國財政部5月12日公布，2025會計年度前7個月（2024年10月至2025年4月）美國國債淨利息支出按年增加12.6%至5,786.91億美元。美國國會預算辦公室（CBO）預估，共和黨的減稅法案將令美國赤字升高至GDP的7%，對於一個失業率較低及和平時期經濟體而言，這是前所未有的借貸規模。

事實上，近期美國、日本及歐洲的債息穩步向上，部分原因是市場預期這些國家的政府將透過增加債務來應付不斷增長的支出。Carstens重申，公共債務違約可能破壞全球金融體系，威脅貨幣穩定，因為各國央行可能被迫為政府債務提供資金，導致財政政策凌駕於貨幣政策之上。實際上，不應該期待央行在「非常短的時間和狹窄的範圍內」穩定通脹，這一點尤其重要，正如最近發生的事件所表明，通脹在一定程度上取決於央行無法控制的因素。

貨幣基金資產總額創新高