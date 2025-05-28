產經

內地網信辦加強整治起底亂象

新式網絡暴力違法行為，再次納入中國監管範圍。中央網信辦近日特別印發通知，進一步加強「開盒」問題整治工作，即是類似「起底」的亂象，同時召開專題部署會議，要求騰訊控股(00700)、抖音、快手(01024)、百度(09888)、微博(09898)、小紅書、知乎(02390)、嗶哩嗶哩(09626)等多家網站平台督促整治工作。
網信辦有關負責人表示，「開盒」問題直接關係民眾切身利益，近期網信部門結合職責，深入開展整治工作，依法按程序處罰3家大型網站平台。當局下一步將從3方面以高強度打擊及高力度保護並重的方式，做好「開盒」問題整治工作，包括督促網站平台深入清理「開盒」資訊、設舉報快速入口，及加大打擊懲治力度。
滬深股市昨交投淡靜，兩市主板成交僅錄9,989億元（人民幣‧下同），為4月18日來首次不足萬億元。滬綜指昨收跌0.18%，深成指及創板指昨亦各跌0.61%及0.68%，3大指數齊錄4連挫。同時，人民幣漲勢暫歇。周二由官方開出的人民幣中間價報7.1876兌每美元，按日回落43點子，引導在岸人民幣昨午4時半收報7.1949，回調106點子，結束4個交易日升勢；離岸人民幣昨晚低見7.194水平。
人行逆回購創兩月高
雖然中國人民銀行已加大逆回購操作規模，昨進行4,480億元的7天期逆回購，創下兩個月單日新高，但全日淨投放由周一的2,470億元降至910億元。
外媒指，人行近期擬上調對銀行宏觀審慎評估中相關考核標準，敦促銀行鼓勵客戶以人民幣進行跨境貿易結算。據報貿易項下跨境人民幣結算佔本外幣跨境結算比重，考核標準將由此前的25%上調至40%。
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