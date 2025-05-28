華上月工業利潤揚3% 今年最快

受產量增加提振，中國工業企業利潤有所增長，今年首4個月規模以上工業企業利潤加速增長至1.4%，升幅為去年首8個月來最多，足見「兩新」（即大規模設備更新和消費品以舊換新）政策落地效應進一步顯現；單計4月亦增長3%，較3月提速0.4個百分點，為年內最快增速。從行業看，41個工業大類行業中，首4個月共有23個行業利潤按年增長。

國家統計局工業司統計師于衛寧表示，工業企業利潤穩定恢復，展現工業強大韌性及抗衝擊能力，但國際環境變數仍多，需求不足、價格下跌等制約因素仍然存在，工業企業效益穩步恢復的基礎仍要繼續鞏固。

兩新擴圍政策續顯效 內地國策正好起到抗擊作用，于衛寧指，各地部門用足超長期特別國債資金，推動「兩新」加力擴圍政策繼續顯效。在大規模設備更新相關政策帶動下，首4個月累計，專用設備、通用設備行業利潤分別按年增長13.2%、11.7%，合計推動規模以上工業利潤增長0.9個百分點。

消費品「以舊換新」政策加力擴圍效果亦明顯，家用電力器具專用配件製造、家用廚房電器具製造、非電力家用器具製造等行業利潤分別增長17.2%、17.1%、15.1%。

然而，國際評級機構惠譽評級亞太區企業評級高級董事翟璐指，內地鋼鐵業多重壓力持續。對內方面，房地產雖有復甦迹象，但投資和新開工銷售按年持續下滑，基礎設施投資也放緩；國際上，即使對美直接出口有限，但佔鋼鐵消費30%的機械和汽車行業的間接出口影響較大。過去兩年，包括印度、越南、南韓和歐盟在內的多個國家對中國鋼鐵發起了30多項貿易調查，可能導致今年出口減少20至30%。市場普遍預測內地鋼鐵企業今年減產約5,000萬噸，或有助供需平衡。