惠譽展望全球汽車業惡化

美國關稅劍指汽車產業，國際評級機構惠譽對全球汽車行業的2025年展望，由「中性」下調至「惡化」。惠譽已將2025年美國輕型汽車銷量預測，由今年初的1,630萬輛下調至1,520萬輛，同時將歐洲的銷量預測由1,300萬輛降至1,250萬輛。

恰巧歐洲汽車製造商協會（ACEA）公布，4月份歐洲新車登記量按年跌0.3%，其中法國和德國各跌7.3%及3.3%，首4個月累計按年跌0.4%。這裏的「歐洲」是指歐盟27國、瑞士、挪威、冰島和英國。上月特斯拉（Tesla）登記量按年瀉49%至僅7,261輛，首4個月累計挫38.8%至6.13萬輛，但全歐純電動車的登記量按年升27.9%，德國更飆42.8%。

不過，仍有車企計劃拓展市場。日資車企豐田（Toyota）據報計劃將旗下跑車GR Corolla部分生產轉移到英國，並將斥資約80億日圓（約4.36億港元）在英國建立專用生產線，以利用英國工廠的過剩產能，縮短北美市場汽車交貨時間，強調並非為應對美國對進口汽車徵收的關稅。

瑞典貨車商179億華設廠 另外，瑞典貨車生產商斯堪尼亞（Scania）行政總裁Christian Levin表示，將於10月在中國啟動投資20億歐元（約179億港元）的生產中心，是瑞典和巴西工廠外第3個全球生產基地。

他指出，中國的生產中心年產能將達5萬輛，幾乎是巴西工廠去年產量的兩倍，同時將提振對南美生產的零部件需求，也能夠拉近與亞洲客戶的距離。