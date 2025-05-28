長汽：車界現「恒大」 只是未爆煲

他斥責偷工減料屬不遵守商業規則的競爭，將嚴重威脅產業安全，並舉例指，有些產品售價由20幾萬元（人民幣‧下同）減至10幾萬元，質疑有哪些工業產品大幅減價仍能保證質素。惟他同時重申，希望行業健康發展，言論非對行業感悲觀。

「零公里」二手車惹關注 值得留意的是，為推動新車銷售，市面出現「零公里」二手車，即是已完成登車、領取車牌，被視為「已出售」，但從未在路上行駛的二手車。魏氏指，二手車平台上有3,000至4,000個賣家，正在銷售「零公里」二手車。雖然看似是新車，但實則隱藏電池折舊、部件磨損等風險，而且已登記上牌，消費者無法享受新車品質保證，售後維權陷入僵局。同時，其低價策略會擾亂新車定價體系，迫使車企陷入減價、減配、質量下滑的惡性循環。

此外，近日開始新一輪限時減價促銷的比亞迪，被美資券商高盛調低目標價3%至416港元。該行估計，新一輪減價將令比亞迪收入減少26億元，並直接影響利潤，相當於今年的預測盈利5%，下調2025至2027年盈利預測3至5%。

上游企業盈利恐壓至10% 汽車價格戰亦令上游供應商承壓，內媒報道指，上游企業利潤空間持續壓縮至10%。力生智能副總經理陳影輝表示，報價予龍頭企業時，感受到的壓大比以往大，客戶要求將報價細化，將材料、人工、運輸等項目一一拆解；現時利潤非常低，「維持在10%已很不錯」，較兩、3年前利潤15至20%大幅減少，而帳期由30至120天不等。