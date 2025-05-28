領展去年可分派總額增4.5%

花旗薦買 目標價47.82元 領展末期每基金單位分派按年多3.68%至1.3745元，全年派息增長3.7%至2.7234元，以昨日每基金單位收升0.12%至40.9元計，往績股息回報率為6.65厘。投行花旗發表報告表示，今次全年派息較其預測高1%；又指領展去年多項收入指標增長，主要受惠於一次性有利稅務解決方案，令集團按年節省約10億元，融資成本按年節省兩億元；另也因去年2月收購上海七寶領展廣場餘下一半權益後，有更多租金收入貢獻。該行予領展「買入」投資評級，目標價47.82元。

上年度該房託香港零售物業組合租用率雖然微降0.2個百分點，但仍維持在97.8%的高水平，期內簽訂逾600份新租約；商戶平均每平方呎的每月租金為63.3元，相較對上一年度的64.4元輕微下跌。

行政總裁王國龍提到，港人北上消費是結構性影響，集團會與租客合作及調整商戶組合以迎合消費者需要，但預期不會反彈到2017至2018年的時期。另集團投資大灣區、深圳及廣州等地商場，亦有助於對沖香港零售業的不利影響。

短期犧牲港租金助商戶 首席營運總裁卓格理表示，過去一年零售市道充滿挑戰，但領展租戶銷售跑贏整體零售銷售。他預期，新財年的續租租金仍會受壓，集團已準備好短期內犧牲續租租金，以繼續幫助有需要的租戶。

至於關稅戰的影響，主席歐敦勤強調，在過去20年，公司亦經歷過關稅戰、貿易戰、地緣政治危機等，期間業績亦有好表現，主要與營運主旨以抗逆有關。王國龍則表示，旗下商場香港消費者大部分住公屋，沒有供樓壓力，利率變動對他們的影響不大，但會繼續留意利率和關稅對租戶的影響。

首席財務總裁黃國祥補充，在貨幣上，公司已為海外投資作對沖。融資成本上，定息債務佔總負債的比例為66.9%，固定利率對沖比率相對較高，相信可有效穩定派息。他又認為，近期香港銀行同業拆息（HIBOR）大幅波動，相信屬短暫，故公司會維持現時的財務政策。在3月底，領展的淨負債比率為21.5%，按年上升兩個百分點。

領展兩周前推出基金管理業務──領展房地產投資（LREP），管理層期望藉該業務與資本合作夥伴有更佳的配合。歐敦勤指未能透露該業務的資產管理規模，但預期本財年會有相關收入反映。

領展年度業績概覽