瑞銀料低拆息利房託 看好互聯網高息股

香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日個別發展，其中隔夜息和一個月期拆息止跌回升，分別報0.02887厘和0.60119厘。投行瑞銀最新對HIBOR近期拾級而下作出推算，料HIBOR每跌100點子，相當於推動2%的本地生產總值（GDP）規模，同時可減輕資金成本4%；又指HIBOR走弱應可提高買樓意欲，加上2019年疫情之後本港超額儲蓄逾4萬億元，可推動資金留意房地產信託（REITs）、公用板塊、銀行等板塊。

此外，該行維持恒生指數今年目標見24,500點，並較為看好互聯網和高息板塊。瑞銀香港策略師陳志立稱，觀乎內地人工智能（AI）大模型DeepSeek出台、「北水」出現淨流入，而且投資新股的資金來源涵蓋國際資金，應可對港股抱較樂觀的看法。

評級機構穆迪將香港信用評級展望從「負面」調整為「穩定」，並確認其長期發行人評級為「Aa3」，即第四高評級。此外，標準普爾最新確認香港的長期發行人信貸評級為「AA+」，短期發行人信貸評級為「A-1+」，展望維持穩定。標普相信，雖然美國關稅政策等國際因素，會導致香港本地需求轉弱，但在未來兩年高度不明朗的經濟環境中，香港經濟增長將與其他高收入經濟體相若。

標普提及，就算港府加強基建開支，未來兩至三年的預算赤字平均仍會低於本地生產總值的4%。受惠投資及出口上升，香港首季經濟增長加快至3.1%，料美國貿易政策將影響未來數季增長，預計全年香港經濟增長為1.6%，明年經濟增長為1.8%。

恒指年內走勢