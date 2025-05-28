產經

瑞銀料低拆息利房託 看好互聯網高息股

港股昨日先跌後升，資金繼續追捧高知名度的內需半新股。（中新社圖片） 港股昨日先跌後升，資金繼續追捧高知名度的內需半新股。（中新社圖片）
港股昨日先跌後升，資金繼續追捧高知名度的內需半新股。（中新社圖片）
香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日個別發展，其中隔夜息和一個月期拆息止跌回升，分別報0.02887厘和0.60119厘。投行瑞銀最新對HIBOR近期拾級而下作出推算，料HIBOR每跌100點子，相當於推動2%的本地生產總值（GDP）規模，同時可減輕資金成本4%；又指HIBOR走弱應可提高買樓意欲，加上2019年疫情之後本港超額儲蓄逾4萬億元，可推動資金留意房地產信託（REITs）、公用板塊、銀行等板塊。
此外，該行維持恒生指數今年目標見24,500點，並較為看好互聯網和高息板塊。瑞銀香港策略師陳志立稱，觀乎內地人工智能（AI）大模型DeepSeek出台、「北水」出現淨流入，而且投資新股的資金來源涵蓋國際資金，應可對港股抱較樂觀的看法。
恒指倒升 北水掃貨119億
港股方面，昨日恒指先跌後升99點或0.43%，收報23,381點，全日成交逾2,032億元，其中「北水」淨流入逾119億元。資金繼續追捧高知名度的內需半新股，茶飲股蜜雪集團(02097)創上市新高且以全日最高位收市，收報579元，升9.97%；古茗(01364)即市也見29元新高，收報28.7元，升7.29%。惟毛戈平(01318)先升後跌收市，即市曾見121.8元的歷史高位，收市報114元，倒跌2.14%。
同日首掛的兩隻新股一升一跌，其中跨境社交電商吉宏股份(02603)收升39.06%，報10.68元，一手帳面賺1,500元；派格生物醫藥(02565)則收跌25.89%，報11.56元，每手帳面蝕2,190元。此外，內地碳化矽公司基本半導體，以及深圳上市的豬肉股牧原食品，均向聯交所提交上市申請。
穆迪予港信評展望「穩定」
另市傳香港交易所(00388)擬最快明年上半年推出恒生指數「零日期權」合約，並已諮詢市場參與者。相關衍生工具早於2022年在美國推出，至去年第四季交易量已佔標普500指數期權總交易量逾半。
評級機構穆迪將香港信用評級展望從「負面」調整為「穩定」，並確認其長期發行人評級為「Aa3」，即第四高評級。此外，標準普爾最新確認香港的長期發行人信貸評級為「AA+」，短期發行人信貸評級為「A-1+」，展望維持穩定。標普相信，雖然美國關稅政策等國際因素，會導致香港本地需求轉弱，但在未來兩年高度不明朗的經濟環境中，香港經濟增長將與其他高收入經濟體相若。
標普提及，就算港府加強基建開支，未來兩至三年的預算赤字平均仍會低於本地生產總值的4%。受惠投資及出口上升，香港首季經濟增長加快至3.1%，料美國貿易政策將影響未來數季增長，預計全年香港經濟增長為1.6%，明年經濟增長為1.8%。
恒指年內走勢恒指年內走勢
恒指年內走勢
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者