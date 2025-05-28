美團目標價遭下調最多20%

不過，美團股價昨日先跌後回升，早段曾低見122.3元，跌逾半成，惟尾市由跌轉升，最終倒升2.08%，收報132.1元。公司昨澄清要採取一切必要措施反對的是「低價低質內捲式競爭」。

高盛中金削利潤預測 摩根士丹利預期，美團今個財年在巴西市場的擴張步伐，將導致虧損擴大，若然計入巴西的擴張，美團今年中東業務虧損將進一步擴大，所以維持今年中東擴張虧損50億至60億元人民幣的預測，同時關注內地最新《網絡交易平台收費行為合規指南（徵求意見稿）》對外賣業務利潤率風險的影響，惟相信美團在市場動態變化前的抽成率及補貼水平會保持穩定。

高盛也將美團目標價由200元降至172元，但予「買入」評級。報告指出，美團首季核心本地商業利潤高於預期，不過憂慮公司今季開始增加外賣補貼，所以將其2025至2027財年經調整純利預測分別降低34%、16%及10%，食品配送利潤和估值亦將向下調整。

另邊廂，中資行中金下調美團今、明兩年經調整淨利潤預測13%和5%，至分別為409.31億元人民幣及540.58億元人民幣；又預期美團今季外賣單位經濟效益（UE）承壓，按年跌幅擴大，主因考慮外賣補貼力度及海外投入加大等因素，但維持目標價在177元及「跑贏行業」評級不變。

至於富瑞降美團目標價14%，由215元下調至185元，評級「買入」，認為美團的海外擴張尚處於初期階段，潛力巨大的人工智能（AI）應用不斷進步。

券商予美團目標價