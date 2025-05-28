快手季收增速放緩 AI貢獻1.5億

截至今年3月底止季度，快手收入326.08億元，按年增速從去年同季的16.61%降至10.88%。其中，線上營銷服務收入為179.77億元，主要由於智能產品投放解決方案及AI技術的應用，但增長放緩至7.96%，遠低於去年同季的27.44%；反而直播收入增長轉正，按年升14.44%至98.14億元。

以電商為主的其他服務收入增長15.15%至98.14億元，增速比去年同期的47.6%顯著收窄，但這次明確提到電商GMV（商品交易額）的按年增速為15.4%，錄3,323億元；本地生活業務收入按年亦升兩倍。

然而，由於銷售及營銷開支增加，快手上季純利按年跌3.42%至39.78億元，撇除股權激勵費用等的經調整利潤按年僅升4.37%至45.8億元。

董事長程一笑稱，可靈AI毛利已經轉正，七成用戶有付費；隨着收入貢獻提升，其對盈利的負面影響將會愈來愈小，AI是第二成長曲線。他又說，上月起見到用戶線上營銷廣告投放明顯增加，有信心相關收入今季有雙位數增長，另擬於在「618購物節」推出20億元補貼刺激消費。

儘管如此，由於營運開支下降，同季列帳基準虧損縮窄93.87%至1,009.4萬元，撇除股權激勵費用等的經調整利潤錄694萬元，按年虧轉盈，其ADR（美國預託證券）早段升7.37%，漲幅收窄。