拼多多經調整少賺44% 股價曾冧18%

被視為「消費降級贏家」的紐約上市內地電商拼多多公布，上季非公認會計準則（non-GAAP）經調整純利按年瀉44.72%至169.15億元（人民幣‧下同），為公司轉賺以來首次倒退，計及過去虧損的季度，則是2020年首季以來轉差，遠遜市場預期，股價周二美股早段曾暴瀉18.38%。

然而，阿里上季電商業務（淘天和阿里國際數字商業）收入按年增長11.83%，且經調整純利有增長，可見拼多多的表現跑輸同業。

去季營銷與市場開支升四成 收入失速之際，拼多多上季營銷與市場開支卻按年暴增42.68%至334.02億元，就算把一般及管理開支砍掉9.02%至16.58億元，non-GAAP經調整經營溢利仍按年挫36.04%至182.59億元，為純利倒退的最主要原因。

管理層表示，收入增長減速屬意料之內，之前也說過，因為業務規模擴大和挑戰出現，「外部環境之轉變」令這種趨勢上季有所加劇，直言大環境不明朗下支持消費者和商戶，持續燒錢發展生態系統，可能會繼續影響財務業績，但為了消費者可以有理想的購物體驗，加碼支持客戶有其必要。

聯席首席執行官趙佳臻稱，將進一步加碼對新質供給的資源投入，扶持範疇也會拓展到中小商家，並會繼續探索更多的降佣舉措，持續減輕商家負擔，流量引擎等資源也將向中小商家全方位傾斜。

董事長陳磊宣稱「要敢於犧牲在前，拿出真金白銀反哺商家」。