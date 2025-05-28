小米最強季績 尚未見頂

電動車業務一直是該集團備受關注的板塊，亦是其重要增長來源。近期小米舉行運動型多用途車（SUV）型號YU7的技術發布會，盧偉冰透露，在發布會結束後，置留用戶（即留下聯絡資料進行預約諮詢）數目，是去年SU7技術發布會後的3倍左右，反映出YU7比SU7有更大的受眾群體，因此對這款新車充滿信心。

電動車及AI等毛利率23% 他又提到，小米SU7的豪華版——SU7 Ultra目前鎖單（即用戶已繳付一定金額並選好具體車款配置）數量已達到2.3萬輛，好過原先預期。

於今年首季，小米的智能電動車及人工智能（AI）等創新業務收入達185.8億元，較去年同期的2,600萬元大幅增加。該業務分部的毛利率達到23.17%，甚至乎高過集團整體毛利率，按季再擴大2.73個百分點。

若單計電動車收入，首季約為181億元，季內共交付75,869輛SU7，平均每輛售價238,301元，惟集團未有單獨披露汽車毛利率。集團管理層透露，4月SU7的交付量亦超過2.8萬輛，對未來訂單維持穩定充滿信心。

內地手機出貨重奪第一 除了電動車業務外，小米的「老本行」——佔收入比例最大的智能手機業務亦有不錯表現。上季手機收入達到506.11億元，按年增長8.89%，主要受惠於產品平均銷售單價及出貨量上升。

小米上季手機出貨量按年增長3%，達4,180萬部，並引述Canalys指其全球市佔率達14.1%。在內地，其市佔率按年大增4.7個百分點至18.8%，時隔10年重回出貨量第一。

近年小米一直強調高端化的戰略，首季集團的智能手機平均銷售單價為1,211元，按年增長5.8%。雖然單看金額似乎沒有驚喜，但已經是歷史新高。

家電業務受惠以舊換新 盧偉冰聲稱，小米的品牌健康度有明顯進步，跟主要競爭對手蘋果公司（Apple Inc.）及華為的差距快速收窄，甚至「有些指標超越了」，並形容這為「反映出用戶認知的變化」。

另外，小米的家庭電器業務亦是其戰略重點之一，業務增速更是驚人，上季物聯網（IoT）及生活消費產品收入為323.39億元，按年升58.73%，除了受惠於全球業務增長外，還有內地「以舊換新」等補貼措施的助力。

對此，管理層表示，希望能夠在今年內達到中國零售市場中空調（冷氣機）領域的行業前三，並且在2030年成為前兩名。

小米上季業績摘要 小米股價年內表現