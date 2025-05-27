專家點評：富人重教育助財富傳承

子女教育一直是每個家庭的核心議題，有機構早前聯合發布《2024中國高淨值人群家族教育報告》，深入探討內地高淨值家庭在自我教育、子女教育，以及家族傳承教育方面的現狀與趨勢。隨着經濟發展和社會變革，高淨值家庭對教育的重視程度日益提升，形成了多元化、個性化的需求。

52%企業家盼子女接班 報告指出，內地高淨值家庭的規模約為208萬戶，其中家庭教育支出近年顯著增加。高淨值家庭平均每年在子女教育上的投入達460萬元（人民幣‧下同），主要包括學費、補習及興趣班費用。對於教育資金的來源，現金類資產佔74%，固定收益類和權益類分別為56%和54%。

高淨值人群普遍重視自我教育，主要關注提升專業技能、拓寬視野和擴大人脈。同時，家庭教育被認為是促進子女全面發展的重要因素，家長們希望孩子不僅在學業上取得成功，更注重品德和能力的培養。

在家族傳承方面，企業家普遍認為培養子女的責任感和管理能力至關重要。52%企業家表示希望子女接班，31%選擇讓孩子自主創業。家庭教育與社會教育的結合被視為成功傳承的關鍵，許多企業家希望通過建立人脈和制訂接班計劃來確保家族企業的持續發展。

隨着社會不斷變化，高淨值家庭的教育觀念也不斷演進。通過不斷的探索和實踐，高淨值家庭正在為下一代創造更加多元和豐富的教育環境。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士）