海濱南岸獲搶租 每呎逾53元新高

租務市場續有好表現，紅磡海濱南岸有兩房海景戶獲搶租，最終成交呎租達53.2元，創屋苑新高。

中原袁顯岸稱，上址為1座高層F室，實用面積約432方呎，每月叫租2.3萬元，吸引4組租客洽詢，最終由家庭客在零議價下承租單位。該盤現有近40個租盤，兩房入場月租2.2萬元。

事實上，內地生及專才租務需求持續帶動租市轉旺。該行吳啟業表示，大埔白石角University Hill第2B期3座中層A5室，實用面積約293方呎，一房間隔，減租1,000元，獲留港工作的內地畢業生承租，成交月租1.4萬元，呎租約47.8元。

內地生1.3萬租NOVO LAND 利嘉閣林英傑指出，屯門NOVO LAND第2B期Arreso第1B座高層J室，實用面積約300方呎，以月租1.3萬元租出，呎租約43.3元。租客為內地專科學生，沒有睇樓直接租用單位。

美聯鍾家豪稱，荃灣愉景新城1座低層E室套三房戶，成交月租2.45萬元，呎租約37.3元。單位由內地專才租客租用，並一次過繳付一年租金，涉及約29.4萬元。