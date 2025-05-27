二手頻現蝕賣 銀禧花園售561萬貶24%

租金持續向上，反觀樓價高位回落，不少大型屋苑成交都要低於購入價蝕賣才有承接，吸引租客轉買。火炭銀禧花園兩房單位減價至561萬元沽出，樓價約4年帳面貶值約24.7%。

中原吳嘉權表示，上址為8座中層F室，實用面積約510方呎，原先叫價約653萬元，減價92萬元，獲租客購入，呎價約11,000元。原業主於2021年以745萬元購入，帳面蝕184萬元。

維景灣畔3年輸153萬 將軍澳屋苑都錄同類個案。利嘉閣黃金欽稱，維景灣畔13座低層G室兩房單位，實用面積約499方呎，減價38萬元，家庭客決定轉租為買，成交價672萬元，呎價約13,467元，原業主持貨約3年，帳面虧蝕153萬元。

中原梁希廉指，柴灣杏花邨19座中層4室，實用面積約474方呎，有裝修的兩房單位，原在東區租樓的新婚客，見息口回調決定轉買，睇樓3星期，以582萬元購入，呎價約12,278元，較原業主於2016年購入價帳面再低一萬元。

收租客512萬購匯璽II 此外，投資者趁拆息下跌搶平貨收租。該行任展雄表示，西南九龍匯璽II第3B座高層G室，實用面積約272方呎，開放式設計，最初叫價540萬元，長線投資者見息口向下，以512萬元買入收租，呎價約18,824元。

據了解，原業主於2017年12月以713萬元購入，近7年半帳蝕201萬元，貶值約28.2%。

部分半新盤業主亦加快止蝕離場。市場消息透露，屯門帝御‧金灣3座一個低層單位，實用面積約205方呎，市傳僅以230萬元易手，屬項目低位，呎價約11,220元，不足5年帳面跌價約25.8%。

中原何家樂指，天水圍Wetland Seasons Park第3期1座低層A6室兩房戶，減價18萬元，同區換樓客以420萬元承接，呎價約10,219元，原業主於2020年10月一手購入，帳面蝕152.1萬元，貶值約26.6%。