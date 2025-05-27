市區新盤接力搶攻

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，滶晨昨首日截標，收到不少標書，最快日內開標。示範單位早前對貴賓開放，一周內錄逾千參觀人次，約一半為本地豪宅買家，主要來自山頂及南區，其餘為內地及海外富豪。

發展商昨對傳媒開放一對經改動及無改動示範單位，參照第1A座38樓P2室搭建，實用面積1,706方呎，原則四房間隔。集團策略設計部總監鄭靜如稱，單位改動為三房雙套間隔，附連家具，設有私人升降機前廳，客飯廳採用橫廳設計，連接品酒區，梗廚配備多項家電。

長實營業部首席經理郭子威稱，花語海陸續展開一連串的推廣宣傳，集團營業經理詹勳榮指，該盤命名後成為市場焦點，接獲大量查詢。項目第1期及第2期已獲預售樓花同意書，合共提供723伙。

#LYOS複式戶推免息免壓測按揭 同系洪水橋#LYOS，昨公布為花園複式戶推出「複式9成按揭付款計劃」，按揭年期為兩年，期間毋須支付利息，亦毋須入息證明及免壓力測試，買方可於提取第一按揭後首23個月每個月償還9,000元。集團營業部高級營業經理梁焯鏗稱，全盤累售318伙，套現逾19億元。

珀岸加推100伙 平均呎價$12388 此外，旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，最新加推價單5號，提供100伙，折實平均呎價約12,388元，較對上一張價單高約8.8%。集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目落實周五推售148伙，其中98伙屬價單單位，另有50伙三房戶及特色戶招標出售。集團地產開發部高級銷售及市場策劃經理辜錦波稱，是次為指定兩房戶新推家具禮券優惠。