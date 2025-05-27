產經

市區新盤接力搶攻

何家欣（左）表示，有不少準買家對滶晨的四房單位感興趣。右為鄭靜如。 何家欣（左）表示，有不少準買家對滶晨的四房單位感興趣。右為鄭靜如。
何家欣（左）表示，有不少準買家對滶晨的四房單位感興趣。右為鄭靜如。
滶晨示範單位曝光 花語海委託代理推廣
市區全新盤列隊上陣。新世界發展(00017)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，示範戶昨日正式曝光，首批招標單位預料日內開標。長實集團(01113)旗下啟德花語海，已委託各大地產代理進行宣傳推廣，意味銷售部署工作進入直路。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，滶晨昨首日截標，收到不少標書，最快日內開標。示範單位早前對貴賓開放，一周內錄逾千參觀人次，約一半為本地豪宅買家，主要來自山頂及南區，其餘為內地及海外富豪。
發展商昨對傳媒開放一對經改動及無改動示範單位，參照第1A座38樓P2室搭建，實用面積1,706方呎，原則四房間隔。集團策略設計部總監鄭靜如稱，單位改動為三房雙套間隔，附連家具，設有私人升降機前廳，客飯廳採用橫廳設計，連接品酒區，梗廚配備多項家電。
長實營業部首席經理郭子威稱，花語海陸續展開一連串的推廣宣傳，集團營業經理詹勳榮指，該盤命名後成為市場焦點，接獲大量查詢。項目第1期及第2期已獲預售樓花同意書，合共提供723伙。
#LYOS複式戶推免息免壓測按揭
同系洪水橋#LYOS，昨公布為花園複式戶推出「複式9成按揭付款計劃」，按揭年期為兩年，期間毋須支付利息，亦毋須入息證明及免壓力測試，買方可於提取第一按揭後首23個月每個月償還9,000元。集團營業部高級營業經理梁焯鏗稱，全盤累售318伙，套現逾19億元。
另方面，信和置業(00083)等的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，沽出1座9樓B室，為實用面積1,841方呎三房戶，成交價7,950萬元，呎價約43,183元。中國海外發展(00688)的啟德維港‧雙鑽錄「一客四食」成交，有一組投資客斥資逾2,359萬元連購4伙一房戶。
路勁地產及深圳控股(00604)的屯門掃管笏凱和山，昨日再售出6伙，不足一個月累售152伙，套現逾6.4億元。當中，第5座19樓M室，實用面積487方呎，兩房開放式廚房設計，以446.6萬元沽出，呎價約9,170元。據悉，兩房戶買家主要為同區換樓客。
珀岸加推100伙 平均呎價$12388
此外，旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，最新加推價單5號，提供100伙，折實平均呎價約12,388元，較對上一張價單高約8.8%。集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目落實周五推售148伙，其中98伙屬價單單位，另有50伙三房戶及特色戶招標出售。集團地產開發部高級銷售及市場策劃經理辜錦波稱，是次為指定兩房戶新推家具禮券優惠。
滶晨單位客廳放置兩組弧形大梳化，與弧形假天花互相呼應。滶晨單位客廳放置兩組弧形大梳化，與弧形假天花互相呼應。
滶晨單位客廳放置兩組弧形大梳化，與弧形假天花互相呼應。
花語海分3期發展，共提供1,005伙。左四為郭子威，左五為詹勳榮。花語海分3期發展，共提供1,005伙。左四為郭子威，左五為詹勳榮。
花語海分3期發展，共提供1,005伙。左四為郭子威，左五為詹勳榮。
李炳餘（左）指，黃金海灣兩期項目累售880伙，並套現逾31億元。右為辜錦波。李炳餘（左）指，黃金海灣兩期項目累售880伙，並套現逾31億元。右為辜錦波。
李炳餘（左）指，黃金海灣兩期項目累售880伙，並套現逾31億元。右為辜錦波。
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