●按揭證券公司去年除稅後虧損為4.18億元，較2023年除稅後虧損2.6億元有所增加，主要是安老按揭業務受物業價格下跌帶來負面影響，而淨利息收入增加及外匯基金存款回報上升則抵銷部分虧損。去年按保計劃新取用貸款額為479億元，按年跌42%，當中56%新取用貸款用於二手市場物業。年金業務方面，去年錄10,830張保單，按年增3.91倍；總保費金額達44億元，按年增1.75倍。