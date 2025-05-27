簡訊一覽
●DYNAM JAPAN(06889)截至今年3月底止年度賺40.09億日圓（約2.07億港元），按年增加18.46%；末期息每股2.5日圓。
●雅各臣科研製藥(02633)發盈喜，預期截至今年3月底止年度錄得來自持續經營業務的溢利按年增逾40%；純利按年增逾10%。
●順興集團(01637)預期，截至今年3月底止年度將錄得淨溢利不少於200萬元，按年由虧轉盈。
●匯量科技(01860)截至今年3月底止季度賺2,131.4萬美元，按年升1.8倍；經調整後利潤淨額2,188.7萬美元，按年增1.46倍。
●中國建築(03311)獲GIC於上周在場內增持40.2萬股，每股均價約10.84元，持股量增至7.01%。
●佳兆業健康(00876)於上周五被ABG II-RYD LIMITED在場內減持2,919萬股，每股均價0.019元，持股量由5%降至4.43%。由於持股量已低於5%，再減持亦不用申報。
●威高(01066)於上周四被威靈頓管理在場內減持939.11萬股，每股均價約5.98元，持股量由5.04%降至4.83%。
●按揭證券公司去年除稅後虧損為4.18億元，較2023年除稅後虧損2.6億元有所增加，主要是安老按揭業務受物業價格下跌帶來負面影響，而淨利息收入增加及外匯基金存款回報上升則抵銷部分虧損。去年按保計劃新取用貸款額為479億元，按年跌42%，當中56%新取用貸款用於二手市場物業。年金業務方面，去年錄10,830張保單，按年增3.91倍；總保費金額達44億元，按年增1.75倍。
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