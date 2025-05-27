OTCM平台首季亞股交易額漲77%

美國股市過去多年來的長期牛市，吸引了大量國際投資者，惟隨着美股估值日益昂貴，加上地緣政治局勢變化，投資者對美國以外的市場興趣明顯增加，特別是亞洲市場。在美國提供場外交易服務的OTC Markets Group（OTCM）執行副總裁及總監Jason Paltrowitz透露，目前OTCM平台上交易的亞洲股票，佔平台上整體國際股票（即美國以外）的42.9%。以美元計價的話，今年首季度亞洲股票交易額更按年大漲77%，達到554億美元。

Paltrowitz表示，非美國股票佔了OTCM平台上總數近80%，以交易量計比例則為89%。許多非美國公司的股票都會在OTCM上掛牌交易，甚至乎一些從紐交所、納斯達克除牌的股票，比較為香港投資者熟悉的包括瑞幸咖啡（LKNCY）、滴滴（DIDIY），甚至乎騰訊（TCEHY）。

冀為港券商提供夜盤買賣 事實上，在OTCM平台上掛牌的國際股票，有近11%（合計1,067家）公司同時也在香港上市。他亦提到，OTCM於今年初開始推出夜盤交易，是目前美股市場僅有的兩個夜盤交易服務供應商（另一家為Blue Ocean）。目前一些香港證券公司例如富途、老虎等已接入OTCM平台，希望不久後能為這些證券交易商的客戶提供OTCM的夜盤交易服務。

值得留意的是，Blue Ocean所提供的夜盤交易，主要是於紐交所及納斯達克上市的美股。而在OTCM上的夜盤交易，則不僅限於美國公司，一些在海外上市而同時在OTCM上掛牌的歐洲、亞洲公司同樣能夠在夜盤交易。另外，OTCM亦將於7月1日起推出OTCID基礎市場，取代現有市場層級中監管較為寬鬆的「Pink Current」，若掛牌公司未能符合規定，將會被移至「Pink Limited」或者「Expert Restricted」等更低層級的市場。