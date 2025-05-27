郭明錤：Apple付關稅更勝美設廠

美國總統特朗普警告，如果蘋果公司（Apple Inc.）不將iPhone製造搬回美國，將向該集團徵收25%關稅。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤在社交平台發文，指Apple在美國地區銷售的iPhone，即使受25%進口關稅的「定向打壓」，其財務負擔也遠低於轉移組裝生產線至美國的成本。

究其原因，他認為若Apple將生產轉移至美國，需投入幾十億美元於基礎設施、勞動力等，也無法保證達亞洲現有營運規模、成本或速度。

不過，他認為，特朗普要向iPhone加徵多少關稅非重點，反而要留意由於今次是特朗普第二度向Apple發表針對性言論，所以Apple不應忽視；又估計特朗普是希望透過向全球知名度高的Apple施壓，放大「美國製造」政策的宣傳效果。

三星S25系列韓銷量破200萬部 投行花旗最新對關稅下的Apple作出研判，假設最壞情況是對所有美國進口產品（包括iPhone）徵收25%關稅，估計將對Apple的2026財年毛利率構成約1.3個百分點的增量影響，或對每股獲利構成4%的增量影響。

另邊廂，Apple競爭對手──南韓三星電子今年初推出旗艦智能手機Galaxy S25系列，韓媒報道，截至5月24日，Galaxy S25系列在當地銷量突破200萬部，所需時間較前代S24快超過兩星期，創Galaxy系列最快紀錄。

分析指，S25系列之所以受到歡迎，在於其個性化的人工智能（AI）功能和大幅升級的拍攝性能。此外，今年初推出的「新Galaxy AI訂閱俱樂部」服務，深受年輕消費者青睞，亦有助推動銷量。三星預測，剛剛上市不久的超薄旗艦手機S25 Edge，有望進一步推動S25系列的銷售熱潮。