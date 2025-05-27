金價偏軟 花旗警告牛市或接近尾聲

現貨金價自4月22日衝至3,500.33美元歷史新高後，便進行調整。美國總統特朗普昨宣布暫緩徵收歐盟高關稅後，現貨金價曾跌約0.7%，報3,334.19美元。市場對黃金資產配置意願分化，其中投行花旗將3個月內黃金目標價上調至每安士3,500美元，但長期仍保持謹慎；又警告本輪黃金大牛市或接近尾聲，明年起金價可能開始長期回調。不過，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室繼續看好金價，並建議趁近期回調提供增加配置的機會。

瑞銀：趁回調增配置 花旗認為，今年下半年，金價仍可能在每安士3,100至3,500美元區間高位上落，但長期風險正在累積，因若全球對經濟擔憂緩解，黃金避險吸引力將削弱。當前黃金消費佔全球生產總值（GDP）約0.5%，為半世紀以來最高水平，反映出高不確定性推升投資需求。而對黃金長期謹慎的兩大驅動因素包括：美國中期選舉前，增長預期及相關權益市場風險可能隨美國聯儲局減息預期而緩解；而當前家庭黃金持倉量已達半世紀以來最高，或制約後續買盤空間。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室則看好，認為黃金是抵禦下行風險的長期投資組合多元化工具，具不可替代的價值。考慮到地緣政治風險仍存，以及實際利率或會下降，美元將走軟，維持至明年首季金價達每安士3,500美元預測。

該行認為，近期金價回調是增配戰略敞口好時機，在廣泛的多元化美元投資組合中，投資者可考慮配置5%的黃金，以管理對沖一系列潛在風險。在基準情景下，該行預計美國的有效關稅稅率將穩定在15%左右。若持續下去，這相當於銷售稅上調兩個百分點，不僅對經濟增長構成阻力，還推高通脹，但不足以使美國經濟陷入衰退。

紫金剛果礦震暫停作業 廣發期貨指出，短期美國經濟仍有韌性且中美貿易衝突緩和疊加地緣風險影響減弱，美股風險偏好修復，黃金形成「雙頂」形態在前高位置面臨阻力。然而，接近6月美債到期，在美國信用評級下調的情況下，市場波動或增加，若金價企穩3,300美元，則有望持續向上。