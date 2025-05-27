美元資產看法兩極

基金：投資環境不可靠 大摩照撐無可替代 美國總統特朗普的經濟與貿易政策朝令夕改，已經損害投資者對美元資產的信心，資金亦開始由美國流向其他市場，導致近日美國出現罕有的股、匯、債齊跌。不過，投資界對於美元資產前景看法卻呈現兩極，有歐洲基金透露，客戶正在重新調配資產，甚至警告「美國已不能提供可靠的投資環境」。

另邊廂，作為「賣方」（Sell-side）機構的美國投行摩根士丹利卻逆勢看好美國資產，理由是「全球經濟增長在放緩」，隨着明年聯儲局大幅減息推低利率，目前處於低位的美債價格仍未充分反映經濟風險。

供應鏈料轉向加拿大或歐盟 作為金融市場的「買方」（Buy-side）代表，大型資產管理公司普遍對美國資產前景提出質疑。安聯投資（Allianz Global Investors）高級投資組合經理Alex Bibani直言︰「對投資者而言，信號很明確：美國可能不再像幾個月前那樣提供可靠的投資環境。」他表示，除非美國的政策很快變得清晰明朗，否則供應鏈和資本流動可能轉向加拿大或歐盟等「更穩定的司法管轄區」。

法國大型基金公司東方匯理資產管理（Amundi）此前亦指出，有迹象顯示客戶因擔憂美國缺乏管理責任，以及在關鍵氣候政策上倒行逆施，已「大規模重新配置資產」 以避開美國市場。其他第三方平台的數據亦顯示，最近資金正在流出美國股票、上市交易所買賣基金（ETF）等。

與此同時，作為「賣方」機構的摩根士丹利最近發表了下半年經濟展望，雖然該行一樣看淡美國經濟前景，但對於投資市場的影響卻有截然不同的解讀。該行的全球跨資產首席策略師Serena Tang直言︰「目前幾乎沒有可替代美元資產的選項。」

她解釋指，以可投資的股票市值來看，美國幾乎是第二大市場（歐洲）的5倍。在固定收益市場中，超過一半高流動性投資級資產以美元計價。她表示，對於「外國投資者會、或者應該顯著拋售美國資產的觀點」持強烈反對的立場。即使有大量資金撤出美元資產，也很少有地方可以安全地容納這些資金；並補充指，這並非說未來不會出現替代美元資產的選擇，但市場規模轉變需時。所以「TINA」（There Is No Alternative，即是「沒有替代品」）目前仍存在。

大摩看淡美元 估明年減息 在大摩的預期中，明年聯儲局將會大幅度減息。美國10年期國債孳息率將降至3.45厘，兩年期將降至2.6厘。她直言，美債市場是「最沒有合理反映經濟放緩預期的市場」。話雖如此，該行卻看淡美元的走勢，原因是美國經濟增速與息差的優勢將大幅減弱，加上由於美國政治不確定性上升，可能進一步壓低美元。

大摩的外匯團隊預測，到明年第二季，歐元兌美元將達1.25，每美元兌日圓將會達到130。因此，該行建議非美元投資者應該在做足外匯對沖的情況下，購買美國股票和固定收益資產。

美國GDP季度變化