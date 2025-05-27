港上月出口升14.7% 輸亞洲增兩成

本港上月出口貨值升幅雖然放緩，但勝預期，且連升14個月。統計處公布，繼3月份錄得18.5%的按年升幅後，4月商品整體出口貨值為4,345億元，按年上升14.7%，高於市場預期的12.2%。同期進口貨值4,505億元，按年升15.8%，連升4個月，較3月放慢0.8個百分點，市場預期為升16.6%。4月有形貿易逆差較3月收窄六成四至160億元，對美國則錄得貿易順差。

按地區劃分，內地仍然是本港最大進出口來源地和目的地，上月輸往內地按年升約23%至2,747.27億元，進口升14.8%至2,016.92億元。同期，輸往亞洲地區整體出口貨值升20.8%。

對美貿盈逾125億 4月美國公布對等關稅後，本地輸美貨值僅升1%至279.53億元，較3月升11.4%放緩，但仍是本港第二大出口目的地。由美進口則排第7，上月升13.1%至154.1億元；上月對美貿易順差125.43億元。

今年首4個月的商品整體出口貨值按年上升11.9%，商品進口貨值上升11.4%；同期有形貿易逆差為969億元。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉偉表示，中美暫停互徵高關稅90日期間，貨物將繼續加快付運，加上新興亞洲地區經濟表現強勁及供應鏈轉移等因素，未來兩至3個月本港的貿易增長或仍保持正面，全年出口增長或錄得單位數升幅。