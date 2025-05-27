大行看淡 名創優品股價挫18%

名創優品截至今年3月底止季度收入按年增長18.9%至44.27億元（人民幣‧下同）；淨利潤按年挫28.52%至4.16億元，主要受成本上升及提前備貨等因素拖累。野村指，雖然對公司以IP（知識產權）高性價比產品推動銷售的策略仍然有信心，但預計業務在未來幾個季度都不會轉勢，故將其美股目標價由23.2美元下調至22.5美元，考慮到估值不高，故重申「買入」評級，但將2025至2027財年的銷售額預測下調2至3%，盈利預測下調3至6%。