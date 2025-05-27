大行看淡 名創優品股價挫18%
名創優品(09896)上季業績表現遜色，被多家券商削目標價，消息拖累其股價昨日大跌，一度低見34.4元，收報34.55元，下挫18.22%，成交15.6億元。
名創優品截至今年3月底止季度收入按年增長18.9%至44.27億元（人民幣‧下同）；淨利潤按年挫28.52%至4.16億元，主要受成本上升及提前備貨等因素拖累。野村指，雖然對公司以IP（知識產權）高性價比產品推動銷售的策略仍然有信心，但預計業務在未來幾個季度都不會轉勢，故將其美股目標價由23.2美元下調至22.5美元，考慮到估值不高，故重申「買入」評級，但將2025至2027財年的銷售額預測下調2至3%，盈利預測下調3至6%。
美銀降港美股目標價
美銀證券指出，名創優品季度業績好壞參半，在海外增長較快下，收入按年升19%，略高於預期，但因直銷相關開支上升，非國際財務報告準則（non-IFRS）稅後利潤按年跌5%至5.87億元，較預期低11%，故重申予「跑輸大市」評級，原因是內地同店銷售面臨挑戰、直銷業務敞口上升損害利潤率、美國關稅影響的不確定性，以及永輝超市虧損的短期拖累，並將其美股目標價由17.1美元降至16.5美元，港股目標價則由33.5港元下調至32.2港元。
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